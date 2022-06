Gard - Vincent Bounes et Eddy Valadier ont visité le futur centre de santé de Ma Région de Saint-Gilles

Ce Jeudi 2 juin, Vincent Bounes, vice-président régional en charge de la santé, aux côtés d’Eddy Valadier, maire de la commune de Saint-Gilles, et de Julie Delalonde, conseillère régionale et présidente la commission Santé de la Région, ont visité le futur centre de santé de Ma Région installé sur la commune. Ce centre, le premier qui verra le jour dans le Gard, s’inscrit dans la volonté affichée par la Région Occitanie, en lien avec les collectivités, de développer l’accès aux soins pour tous.

Afin de faciliter l’accès aux soins et lutter contre les déserts médicaux, la Région se mobilise à travers la création d’un véritable service public régional de santé de proximité. Celui-ci permettra, au-delà de l’embauche et la rémunération de médecins, de créer, pérenniser et gérer les centres de santé dans lesquels exerceront les professionnels de santé. Un premier centre ouvrira ainsi dès le 1er juillet prochain à Sainte-Croix-Volvestre en Ariège. Dans le même temps, 200 professionnels de santé, principalement des médecins, seront recrutés, dont une quarantaine dès 2022.

Afin d’organiser ce nouveau service public de la santé, la Région s’apprête à créer une structure, Ma Santé Ma Région, qui a notamment pour mission, en partenariat avec les collectivités, de recruter de nouveaux médecins et de porter progressivement la création ou la transformation de centres de santé au rythme d’une dizaine par an.

Partenaire de la région, Saint-Gilles est une des premières communes à avoir intégré cette structure et travaille aujourd’hui aux côtés de la Région à la création d’un nouveau centre de santé de Ma Région. D’une surface de 120 m², le bâtiment accueillera à la fois les cabinets des médecins, l’accueil, le secrétariat, une salle d’attente, ainsi que des sanitaires et une cuisine. Situé idéalement en plein cœur de ville sur la place Gambetta récemment rénovée, il se trouve également à proximité immédiate d’un parking gratuit et d’un dépose-minute.

« Saint-Gilles n’est pas encore un désert médical mais mon rôle de maire est d’anticiper l’avenir. Depuis le début de mon mandat, j’ai tiré le bilan d’un territoire où l’offre de santé est très tendue et va le devenir plus encore avec le départ prochain de médecins généralistes à la retraite.

Bien que ce ne soit pas de la compétence des communes, je ne peux pas rester spectateur des difficultés rencontrées par tous les Saint-Gillois pour protéger leur santé. Mon conseil municipal avait d’ailleurs déjà commencé à échanger avec les médecins locaux, le CHU de Nîmes et les jeunes internes du Gard pour comprendre comment améliorer la situation.

A l’appel de la présidente Carole DELGA que je remercie, c’est donc avec beaucoup d’espoir et sans hésiter que nous avons choisi de participer à l’initiative volontariste de la Région de recruter de nouveaux médecins. La Ville est prête à investir dans l’achat du local et à mettre du personnel à disposition pour l’administratif et l’entretien. Nous avons aussi mobilisé nos médecins retraités qui sont motivés pour accompagner les nouveaux : le maire est ici un facilitateur qui sera à l’écoute des candidats jeunes médecins pour la scolarisation des enfants, le logement de fonction ou l’emploi du conjoint.

Nous sommes fiers et honorés de faire partie des communes fondatrices du GIP et souhaitons beaucoup de réussite à ce dispositif. Cependant, je suis conscient que cela prendra du temps, si bien que la Ville continuera son opération de séduction des médecins en parallèle » a déclaré le maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier.

En Marge de la visite Carole Delga a de son côté déclaré :

« Dans le Gard, comme partout en Occitanie, la santé est au cœur de l’action régionale. Pour garantir l’égal accès de toutes et tous à des soins de qualité, nous concrétisons pas à pas, notre engagement pour la santé du quart d’heure : que ce soit à travers l’investissement pour l’hôpital public, le recrutement de professionnels de santé, notamment des médecins généralistes pour lutter contre les déserts médicaux, la modernisation et relocalisation des établissements de formations paramédicales comme à Nîmes ou Bagnols-sur-Cèze, ou l’augmentation de leur nombre de places, la Région répond présent. Avec la création de notre structure Ma santé, Ma Région, nous allons encore plus loin, en agissant main dans la main avec les territoires pour proposer à nos habitants de nouvelles solutions d’accès à la santé. Je félicite à ce titre Saint-Gilles qui fait partie des toutes premières communes à rejoindre notre structure et qui verra d’ici quelques mois l’arrivée de nouveaux médecins dans le nouveau centre de santé visité aujourd’hui. Le droit à la santé est fondamental, et nous mettons tout en œuvre pour le garantir ».