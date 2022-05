Hérault - L'Hérault parmi les 10 endroits de France qui célèbreront le plus de mariages cette année,

Le TOP 10 où les Français se diront « oui » en 2022 :

Zankyou dévoile les 10 endroits de France qui célèbreront le plus de mariages cette année, le classement par mois, et les dates plus prisées

1. Paris (75)

Sans surprise, Paris, ville Lumière, capitale mythique de l’amour et du romantisme, se démarque des autres régions avec 9.5%. A Paris, on se marie sur la Seine ; à bord d’un yacht, d’une péniche ou des Vedettes de Paris pour admirer les ponts, les quais et les lumières à la tombée de la nuit ; dans un hôtel de luxe, à la bordure du Bois de Boulogne ou encore sur les toits du Théâtre des Champs-Elysées, Avenue Montaigne, offrant une vue sur la Tour Eiffel.

2. Bouches-du-Rhône (13)

En deuxième position se classe avec 5% le département des Bouches-du-Rhône riches de paysages sauvages, côtes littorales et coins de paradis à couper le souffle. On retrouve la Casa Perla Réceptions, les Jardins de Mila et le Mas d’Arvieux parmi les lieux très recommandés, nichés au cœur de la Provence.

3. Gironde (33)

4% des futurs mariés ont opté pour l’Ouest ; entre nature, vignes et châteaux, se cachent des trésors qui ont su les séduire. Le Château Lardier et le Château Prieuré Marquet demeurent parmi les plus prestigieux.

4. Nord (59)

La première région agricole de France reçoit 3.9 % des mariages cette année. Ses cinq parcs naturels régionaux, ses cathédrales gothiques et ses résidences de campagne picarde sont de réels atouts de charmes où règnent quiétude et authenticité. Le Domaine de la Traxène et Auberge du Tilleul disposent d’espaces vastes et chaleureux, aux poutres et briques apparentes, entourés de plusieurs hectares. A 2 h 30 de Paris, la région abrite des lieux de prestige clef en main pour la cérémonie de futurs mariés.

5. Var (83)

Se marier dans le Var promet d’être un moment inoubliable. En 2022, le Var accueille 3.55 % des mariés français qui viendront festoyer avec leurs invités entourés de lavande, vignes et oliviers : le jardin de La Magnanerie de Saint-Isidore dans la vallée verdoyante de Hyères en est l’illustration parfaite.

6. Rhône (69)

3,5 % des mariages français se dérouleront au cœur des vignobles, plaines, vallées dans des endroits typiques du Beaujolais ; au Château Pizay en passant par le Domaine de la Croix Rochefort où les futurs mariés et leurs invités pourront déguster des vins du domaine à l’intérieur d’une cave voûtée typique du Beaujolais ou en profitant des hectares de vignes depuis la cour et ses tonneaux de chênes.

7. Alpes-Maritimes (06)

Entre mer et montagne, 2.95% des futurs mariés s’uniront au cœur des collines de cette région ou au large de la cité phocéenne, sur le Yacht Clara One pour une cérémonie aux abords des Calanques ou sur les collines provençales, dans des lieux à couper le souffle et aux vues imprenables depuis la maison Terre de Rêve.

8. Seine-et-Marne (77)

En huitième position et située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, le Seine-et-Marne, ses châteaux et bâtisses seront les lieux de festivité de 2,9 % des mariages cette année. Une organisation clé en main, à 45 minutes de Paris, sous une yourte, près d’un château ou autour d’un moulin, les recommandations de Zankyou sont nombreuses et ; Château Bouret, Le Nomade Lodge, Le Prieuré de Vernelle, Le Prieuré de Saint Cyr.

9. Yvelines (78)

2, 8 % des mariages français auront lieu entre l’Ile de France et la Normandie, dans ce département où les espaces naturels et agricoles sont préservés. Ici encore, les mariés ont fait le choix du dépaysement à moins d’une heure de Paris. Les cérémonies auront lieu dans cocons insolites au cœur de la nature, comme à La Roche Couloir, dans un château fraîchement rénové (Château d’Aveny) ou encore au sein du Relais de Neuville – classé Monument Historique – dans un cadre idyllique et champêtre.

10. Hérault (34)

Etangs, littoral, climat méditerranéen, vignobles et garrigues de ce département ont conquis 2 % des futurs mariés cette année. Le Domaine de Christin, Château de Malmont et le Domaine des Moures offrent des panoramas, parc paysager, agricole ou viticole, des champs de blés propices à une union hors du temps et de l’ordinaire.

Le classement par mois :

Juin (21.74%)

Juillet (21.47%)

Septembre (14.47%)

Août (14.06%)

Mai (11.08%)

Le mot de la fin : le classement des dates avec le plus de mariages célébrés en 2022 :

25 Juin

4 Juin

18 Juin

2 Juillet

10 Septembre

16 Juillet

Une fois la région choisie, le lieu et la date retenus, Zankyou accompagne les futurs mariés dans leurs préparatifs de mariage et les aide à comparer l’offre de prestataires en demandant des devis facilement et gratuitement grâce à sa nouvelle application. Plus de 20 000 prestataires de toutes les catégories (lieux, photographes, boutiques de robes, traiteurs, etc.) et dans toutes les villes de France.

Méthodologie : Le calcul est fait sur une base de 20 535 utilisateurs se mariant en 2022.