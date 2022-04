Aigues Mortes - L'artiste peintre Cécile Desserle présente sa nouvelle exposition “Déferlante”

Cécile DESSERLE fait son retour à la galerie Cécile CHIORINO (Aigues-Mortes) avec une nouvelle exposition explosive, sous le signe de la féminité, de la joie et de la vitalité.



Cécile Desserle est l’artiste pop rock par excellence. A la fois fidèle à sa technique et passionnée lorsqu’elle se lâche et improvise au gré de ses pulsions, sensuelles et colorées, produisant une œuvre marquée par le mouvement et la féminité. Depuis sa première exposition en 2003, Cécile Desserle déjoue les attentes en présentant un travail en constant renouvellement. Son parcours a mené Cécile Desserle des Beaux-Arts et de la Sorbonne à l’univers d’Abdellatif Kechiche. Aujourd’hui courtisée par de nombreux collectionneurs et galeristes du monde entier, Cécile Desserle expose désormais à Paris, Cannes, Megève, Suisse, Marrakech, New York, Mexico, Arizona, Luxembourg…

SON EXPOSITION A AIGUES MORTES

Au travers d’une quarantaine d’œuvres picturales inédites que compte cette nouvelle exposition “Déferlante”, Cécile DESSERLE invite le public à découvrir une expression plus intime et personnelle que jamais des thèmes qui fondent son identité artistique : la féminité et le mouvement. Fidèle à son âme rebelle, Cécile a encore une fois pris le parti de jouer avec les techniques (huile, collage sur toile…) pour retranscrire avec talent une pulsion de vie qui prend une tonalité singulièrement puissante après 2 ans de distanciation avec le public et les galeries d’art. Un manque d’interactions qui a contraint l’artiste à une profonde introspection pour donner naissance à une véritable “Déferlante” émotionnelle et créative.

Exposition “Déferlante” par Cécile DESSERLE, du 16 avril au 1er mai 2022.

CÉCILE CHIORINO GALERIE. 11 rue Pasteur, Aigues-Mortes. Tél. 04 66 51 67 91. www.cecile-chiorino.fr

Ouverte au public lundi et mercredi de 14h à 18h30, jeudi à dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le mardi.