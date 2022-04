Béziers - Anti-corrida : une question écrite au gouvernement et une manifestation à Béziers

Sollicité par le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition de la Corrida) et l’association Convergence Animaux Politique, le député Régis Juanico a déposé une question écrite au gouvernement sur la pratique de la corrida en France. Le COLBAC, qui manifestera une nouvelle fois ce samedi 2 avril, se félicite également des prises de position publiques en faveur de l’abolition des corridas de plusieurs candidats à la présidentielle.

Sur proposition du COLBAC, le député de la Loire M. Régis Juanico (Génération.S) a questionné le ministre de l'Agriculture - en charge du bien-être animal - sur les sévices infligés aux animaux lors des corridas.

Dans cette question publiée au JO le 29 mars, le député socialiste relève que :

"Les taureaux destinés aux corridas peuvent se voir infliger des actes de cruauté et des sévices graves, dès lors que ces violences à leur encontre ont lieu dans des départements dits « de tradition taurine ». La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, prévoit la fin des animaux sauvages dans les cirques et la fin des delphinariums, reconnaissant ainsi que les pratiques cruelles envers les animaux dans un but de divertissement et de loisirs ne sont plus acceptables. Pourtant, elle ne dit rien des corridas dans lesquelles, dans l’unique but de divertir les spectateurs, les taureaux subissent souffrances, mutilations et blessures, y compris jusqu’à la mort. Aussi, il souhaite connaître les intentions du gouvernement sur la pratique de la corrida dans notre pays"

Les questions écrites permettent aux parlementaires d'être le relai des préoccupations des citoyens et d'effectuer une pression sur le ministère, ce dernier étant tenu de répondre. Pour Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC : « Il s'agit du premier résultat de notre partenariat avec l'association CAP - Convergence Animaux Politique qui a porté notre demande auprès des députés. CAP fait le lien entre le monde politique et les associations de protection animale ; nous sommes déterminés à agir auprès des parlementaires pour les inciter à changer la loi : l'immunité pénale dont bénéficie la corrida et qui la fait échapper à l'infraction de mauvais traitements aux animaux doit être supprimée. La corrida fait souffrir des animaux pour un spectacle, ce n'est plus acceptable ".

Rencontre avec les politiques

Lors d’une rencontre thématique organisée le mois dernier à Paris, Sophie Maffre-Baugé a pu s’entretenir avec les députés Dimitri Houbron (LREM) et Eric Coquerel (LFI), avec le représentant de Philippe Poutou ainsi qu'avec une collaboratrice de la ministre Barbara Pompili et la candidate du Parti animaliste Hélène Thouy. Des échanges nourris autour de la question de la fin d’une tradition cruelle qui n’a plus sa place dans notre société en raison de l’évolution de nos rapports aux animaux et d’une prise en compte de plus en plus forte du bien-être animal.

Bien-être animal, un enjeu électoral

La condition animale est entrée dans la campagne électorale des présidentielles et, pour répondre aux fortes attentes des citoyens, les candidats sont amenés à se positionner publiquement sur cette question. En ce qui concerne la corrida, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Philippe Poutou et Florence Arthaud se sont engagés publiquement et sans ambiguïté à l’abolir s’ils sont élus tandis que Marine Le Pen veut l’interdire aux enfants de moins de 16 ans. Nicolas Dupont - Aignan s'engage quant à lui à mettre fin aux subentions des activités contraire à la dignité humaine.

Nouvelle manifestation à Béziers

Localement, le COLBAC poursuit ses actions de sensibilisation de la population biterroise et manifestera une nouvelle fois ce samedi 2 avril, de 14h30 à 17h00 au niveau du rond-point situé sur la D28 - route de Bessan, à l’entrée de la zone commerciale la Giniesse (devant le magasin Jardiland) pour attirer l'attention sur la cruauté de la tauromachie, avec toujours le même message : « Un animal ne devrait jamais être torturé : abolition des corridas ! ». Le COLBAC invite toutes les personnes opposées aux corridas à rejoindre cette action pacifique et autorisée par la préfecture.

Photo ci-dessous : Hélène Thouy (Parti animaliste), Sophie Maffre-Baugé (COLBAC) et le député Eric Coquerel (LFI) lors d'une rencontre thématique sur la condition animale organisée par CAP - Convergence Animaux Politique, le 23 février à Paris.