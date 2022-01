Béziers - Le BMC Béziers à nouveau dans l'élite française en National 3 pour 2022

Le Béziers Méditerranée Cyclisme vitrine du haut niveau dans le Biterrois !

Le 17 janvier 2022, après étude des dossiers administratifs, sportifs et financiers et après avis de la Commission Nationale Route, et de la Direction Technique Nationale, la Commission d’Aide et de Contrôle de Gestion (CACG) a validé l’engagement en National 3 pour la saison sportive 2022 du Béziers Méditerranée Cyclisme. En 2021, le BMC Béziers avait terminé 9ème de la coupe de France National 3 dès sa première saison.

Rappelons que le Béziers Méditerranée Cyclisme est le seul club de la région Occitanie à obtenir ce label.

20 structures « National 3 » pour 2022 :

AUVERGNE RHONE ALPES (1)

UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE

BOURGOGNE FRANCHE COMTE (1)

VELO CLUB TOURNUS – PASSION BOULANGE

BRETAGNE (3)

VELOCE VANNETAIS – LA CREPE DE BROCELIANDE BLC (nouvelle structure)

UC BRIOCHINE BLEU MERCURE

MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE

CENTRE VAL DE LOIRE (1)

VELO CLUB LUCEEN

GRAND EST (2)

ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE

UNION VELOCIPEDIQUE DE L’AUBE

GUADELOUPE (1)

CSCA PROPRETE 2000

HAUTS DE FRANCE (2)

VCA ST QUENTIN

CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (nouvelle structure)

NORMANDIE (1)

VELO CLUB AVRANCHINAIS

NOUVELLE AQUITAINE (3)

LESCAR VELO SPRINT*

TEAM 24

PAU VELO 64

OCCITANIE (2)

DN OCCITANIE CYCLISME

BMC BEZIERS

PAYS DE LA LOIRE (2)

SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE

US SAINT HERBLAIN CYCLISME

REGION SUD PROVENCE ALPES COTE d’AZUR (1)

SPRINTER NICE METROPOLE

