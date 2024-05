Colomiers - CIR organise un atelier cobotique à Colomiers à destination des entreprises industrielles locales

Le jeudi 25 avril s’est tenu à Colomiers un atelier cobotique organisé par CIR, distributeur certifié de solutions de robotique collaborative implanté en Occitanie. Cet événement visait à démontrer concrètement comment les robots collaboratifs - ou cobots - peuvent répondre aux défis actuels des entreprises industrielles françaises.

S’inscrivant dans le cadre du Collaborate Tour organisé par Universal Robots, ce rendez-vous destiné aux entreprises locales a été l’occasion de dévoiler les capacités des cobots - dont les récents UR20 et UR30.

Lors de cet événement, des cobots Universal Robots ont été présentés. Parmi ceux-ci, le récent UR20 idéal pour la palettisation, le soudage, la manutention, ainsi que le chargement/déchargement de machines. L’UR30 quant à lui, se révèle particulièrement adapté aux opérations de chargement/déchargement de machines et de vissage. Les participants ont pu observer ces cobots en action et les manipuler.

Une réponse adaptée pour améliorer les conditions de travail dans l’industrie

Alors que la réforme des retraites est entrée en application fin 2023, les questions de pénibilité au travail et de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) se posent dans les métiers de l’industrie manufacturière. Ces derniers - représentant 79 % des maladies professionnelles reconnues dans le secteur de l’industrie métallurgique - ont d’importantes répercussions sur la santé des travailleurs et peuvent provoquer une exclusion prématurée de l’emploi.



Par ailleurs, l’INSEE souligne que 54 % des chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Parmi les secteurs les plus touchés, l’agroalimentaire et l'équipement électrique mais aussi des métiers spécifiques tels que celui de mouleur, de polisseur ou encore de soudeur. Un manque d’attractivité qui entraine, au-delà d’une pénurie de main-d’œuvre croissante, une problématique de pérennisation du savoir-faire industriel français.

Dans ce contexte, il devient de plus en plus nécessaire d’améliorer les conditions de travail dans les usines et ateliers. Parmi les tâches les plus pénibles et répétitives, sont notamment citables les opérations de soudage et de palettisation.

Pallier les difficultés liées aux tâches répétitives et au port de charges lourdes

En effet, le soudage est une activité intrinsèquement risquée, exposant les salariés à divers dangers tels que les émanations de fumée pouvant entraîner des irritations pulmonaires à long terme, les brûlures, les lésions auditives et oculaires, ainsi que les troubles musculosquelettiques (TMS). L'intégration de cobots peut contribuer à atténuer l'exposition des soudeurs à ces risques, conduisant ainsi à une amélioration notable de leur santé et de leur sécurité au travail. De plus, l’automatisation collaborative dans le domaine du soudage représente une solution aux défis majeurs que sont la pénurie de main d’œuvre (quelques 6 000 postes de soudeurs seraient vacants en France), la réduction des coûts opérationnels, l'augmentation de la productivité et une flexibilité accrue.

La palettisation manuelle, quant à elle, s'avère une opération pénible et répétitive, nécessitant le port de charges lourdes tout au long d'une journée de travail. Les entreprises ayant recours à cette tâche souffrent elles aussi de la pénurie sans précédent de manutentionnaires. Et pour cause, jugée peu attractive, elle cause irrémédiablement d'importants troubles musculosquelettiques (TMS). À la fois soucieuses d'améliorer les conditions de travail de leurs opérateurs et de gagner en productivité, de nombreuses entreprises cherchent aujourd'hui à automatiser leurs opérations de fin de ligne.

Finalement, non seulement le recours aux cobots réduit drastiquement la pénibilité au travail, mais il permet aussi au salarié de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Par conséquent, l’automatisation collaborative devient un véritable vecteur de fidélisation et d’attractivité pour les entreprises, et contribue à améliorer leur productivité sur des marchés concurrentiels, tant au niveau national qu’international.