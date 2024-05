Occitanie - L'université du 3 âge fête ses 50 ans à Toulouse

Depuis 1973 et la création de la première Université du 3e âge du monde, au sein de l’université Toulouse Capitole, des millions d’étudiants seniors échangent dans plus de 80 pays lors de conférences et d’activités universitaires.

Impliquée dans la société, l’Université Toulouse Capitole, berceau de cette dynamique, accueille en mai la commémoration des 50 ans de l’association internationale des universités du 3e âge UCP3A. Au programme le 28 mai prochain dans les murs de l’Université Toulouse Capitole : des présentations des universités du troisième âge de Chine, du Kazakhstan, d’Ukraine, du Brésil, du Sénégal, de Turquie, d’Espagne, de Slovaquie, etc. Ainsi qu’un séminaire le 29 mai, car les 10 millions d’étudiants senior à travers le monde participent activement à des conférences, mais aussi à des programmes de recherche.

Apprendre tout au long de la vie est aujourd’hui possible dans plus de 80 pays, où des universités du 3e âge existent, sous l’impulsion du Professeur toulousain Pierre Vellas.

Du 27 au 29 mai 2024, les délégués des universités du 3e âge des cinq continents se réunissent à Toulouse pour commémorer le 50e anniversaire de leur fondation à l’Université Toulouse Capitole et participer aux échanges internationaux à l’occasion de la réunion du 112e conseil d’administration de l’AIUTA." Dès le début des premières conférences et activités physiques, les salles de cours furent vite remplies. Les personnes âgées étaient prêtes à recevoir, en même temps que les bienfaits de la culture intellectuelle et physique, l'épanouissement social et intergénérationnel que procure la rencontre avec d'autres dans les locaux de l’université " indique le Pr. François Vellas, président de l’AIUTA et et fils du fondateur de la 1re Université du 3e âge à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse.

L’Université du 3e âge, à Toulouse

+ 650 étudiants seniors

Des conférences chaque semaine, sur l’ensemble des domaines proposés par les universités toulousaines

Des groupes d’apprentissage aux langues étrangères et aux nouvelles technologies

Des programmes d’activités physiques encadrés par des universitaires

Les Université du 3e âge depuis 50 ans

La première Université du Troisième âge a vu le jour à Toulouse pendant l’année universitaire 1973/74, à l'Université des Sciences Sociales (future Université Toulouse Capitole) sous l’impulsion de Pierre Vellas, Professeur de Droit et de Science.

Cette première initiative fut rapidement suivie par de nombreuses universités qui prirent l’initiative à l’exemple de Toulouse de créer des programmes destinés aux personnes âgées avec Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Reims… Puis très rapidement le mouvement s’est internationalisé et n’a cessé d'augmenter au fil des années avec la Belgique, l'Espagne, la Suisse, la Pologne, le Portugal, le Canada, la Suède, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne... puis l'Amérique Latine, l'Asie avec notamment la Chine, l’Afrique et l’Océanie avec l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Ces étudiants seniors échangent lors de conférences et d’activités universitaires. Ils participent aussi à des programmes internationaux scientifiques dans le domaine médical et de la santé, dans le domaine culturel et dans le domaine juridique avec un programme de recherche sur la protection des droits des personnes âgées.