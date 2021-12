Toulouse - 40 ème édition du Salon Créateurs & Artisans d'Art du 8 au 12 décembre 2021 pour la première fois

Du 8 au 12 décembre, le Salon Créateurs & Artisans d’Art accueille pour cette date anniversaire les nouveautés de ses exposants au MEETT. Une source d’inspiration variée pour les visiteurs au moment des fêtes, qui découvrent durant cinq jours les savoir-faire Made in France, les tendances portées par les jeunes créateurs et une exposition de l’artiste plasticien Philippe Gauberti.

Ébénistes, tapissiers, doreurs, couteliers, sculpteurs, céramistes, potiers, peintres, verriers, bijoutiers, maroquiniers, lunettiers, créateurs de mode adultes et enfants sont exposés sur 4 000 m2, au gré d’une centaine de stands.

Les principaux métiers d’Art du patrimoine français et leurs pièces « fait-main » ont été sélectionnés par un Comité d’artisans-experts sur des critères précis : la production artisanale avant tout, mais aussi l’originalité et la créativité. De la pièce unique façonnée dans le respect de la tradition à l’objet aux formes inédites et innovantes, le salon déploie une mine d’idées pour faire ou se faire plaisir, dresser sa table de Noël, décorer sa maison ou personnaliser un cadeau.

Soutenir la future génération : les créateurs à l’œuvre

19 nouveaux talents font leur entrée. Ils sont coutelier, céramiste, bijoutier, sculpteur ou tourneur sur bois et le salon leur permet d’exposer pour la première fois.

Les visiteurs sont invités à les rencontrer et à élire leur coup de cœur, en participant à un tirage au sort pour gagner 2 places lors du dîner-spectacle Diabolic Song in Paradise au Casino Barrière de Toulouse. L’artisan lauréat exposera gratuitement lors de la prochaine édition du salon.

C’est nouveau ! Réanim’Art : à l’heure du recyclage éco-responsable

Circuits courts et réemploi animent nombre d’artistes, qui recyclent et donnent une deuxième vie aux matériaux pour réaliser des pièces uniques et des objets d’exception : vêtements pour enfants en tissu zéro déchets, bijoux en chutes de cuir ou en plastique recyclé, lampes issues de plaques de lames de couteaux, sculptures en bronze recyclé, meubles rénovés.

Artiste d’honneur en 2021 : Philippe Gauberti

Depuis plus de 20 ans, ce sculpteur renommé en France et à l’international travaille le métal avec une prédilection pour l’inox poli jusqu'à devenir miroir. L’exposition « Réfléchir et faire réfléchir », est un « jeu de réflexions » questionnant le spectateur sur sa capacité d’ouverture au monde, aux autres et à sa propre liberté. www.philippegauberti.com

Le peintre Bernard Cadène, artiste d’honneur du salon en 2019 et la sculptrice Éva Czaplicki exposent à ses côtés durant toute la durée du salon.

Zoom sur les jeunes en formation

Les étudiants des écoles STUDIO M (Design Graphique et Prépa Art) et ESIMODE (Modélistes) proposent « Variations chromatiques & texturales autour du diaphragme », une exposition où se mêlent jeux de couleurs, alternance de noir et blanc et de textures. Un délicat travail sur la forme, pigmenté d’une succession de plans/couches, mettant en lumière la profondeur.

INFOS PRATIQUES

Du mercredi 8 au dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 19h / Nocturne musicale vendredi 10 décembre jusqu’à 22h avec All’Ma Trio

MEETT, Parc des Expositions de Toulouse Concorde Avenue, 31840 Aussonne - Parking gratuit de 3 000 places

Sur place : restauration / snack / bar

Entrée : 5,50 € - Tarif web : 4,50 € jusqu'au 7 décembre / Tarif réduit : 4 € (+65 ans, chômeurs, étudiants) / Gratuit - de 10 ans / Ateliers artistiques gratuits, organisés pour les enfants avec l’association La halte créative. Entrée gratuite pour les femmes mercredi 8 décembre

L’Espace Feel Good By Alternative Box et l’Association Française de Réflexothérapie Combinée proposent gratuitement des animations et un large panel de disciplines dédiées au bien-être

Salon Créateurs & Artisans d’Art www.salon-artisansdart-toulouse.com

Avec le soutien de la Région Occitanie