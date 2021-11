Vauvert - Le camion des aidants à Vauvert, ambassadeur de « l'espace ressource »

Dans la dynamique et l’attente de l’aboutissement d’un « espace ressource » pérenne du CCAS, le bus itinérant de l’espace aidants d’AGIRC-ARRCO a été sollicité pour venir à Vauvert. Ce lieu d’action sociale et d’accueil, de conseil, d’information et d’orientation destiné aux aidants sera présent sur le marché le mercredi 1er décembre 2021, et sur le parking à l’angle de la rue Montcalm et de la rue Emile Zola les mercredis 2 février et 2 mars 2022.

Cette action vise à sensibiliser la population sur le sujet, rendre accessible la cause et recueillir les besoins des aidants pour mieux leur répondre. Ce bus itinérant est aussi un important ambassadeur de « l’espace ressource » que le CCAS projette de mettre en place.

« Nous avons à cœur de soutenir les familles face à la dépendance des personnes âgées, handicapées et malades. Vauvert est une ville solidaire et inclusive, et cette action est primordiale pour accompagner, aider et soutenir les aidants. Le bus des aidants est très populaire, le monde présent ainsi que les retours positifs ne font qu’encourager la création future de l’espace ressource prévu au CCAS ! » Elisabeth Michalski, adjointe à la santé et aux handicaps.

Les aidants, qu’es aquo ?

Le 5 octobre, le CCAS a organisé une rencontre dans le cadre de la journée nationale des aidants pour mieux comprendre leur rôle. Corinne Costa, animatrice de l’ADAO (association des aidants d’Occitanie) est venue à la rencontre des aidants familiaux. Cette association a pour objectif d’accompagner, de soutenir, et de faciliter le parcours des proches aidants et propose des ateliers bien-être, de l’accompagnement, des temps d’échange et de formation. Cette démarche a permis de mettre en valeur les aidants, de les écouter parler de leur quotidien de partager des solutions d’aides pratiques et leur permettre de s’autoriser à exister autrement. Ainsi, neuf aidants familiaux sont venus échanger librement pour partager leur quotidien et s’exprimer sur leurs difficultés. Le CCAS a sollicité le groupe pour poursuivre les échanges et élaborer ensemble le projet de « l’espace ressource » tant sur son installation mobilière que sur son contenu.

« Aider c’est donner de soi, et un des plus beaux gestes que l’on peut faire pour ceux qu’on aime. Notre municipalité a à cœur d’aider ces aidants qui donnent de leur temps sans compter pour leurs proches. Nous nous devons de revaloriser leur place dans notre société. Habitués à soigner les liens, ils nous font tous grandir et contribuent au bien-être commun. » explique Jean Denat, Maire de Vauvert.