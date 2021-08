Villeneuve-lès-Béziers

Durant deux jours, Villeneuve-lès-Béziers aura des airs de Nouvelle-Orléans, là où est né le courant musical “Jazz New Orleans”.

Les 20 et 21 août prochain, on vous promet de belles rencontres musicales avec des déambulations dans la ville à partir de 19h30 avant le grand concert prévu à 21h30 sur la place Michel-Solans.

Spectacle assis. Attention nombre de place limité. Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 20 août :

19H30 : HOT JAZZ BROTHERS : The Hot Jazz Brothers est une formation dans le pur style New Orleans. En déambulation, ils viendront à votre rencontre le long des terrasses des restaurants et des cafés de la ville.

21h30 : MATTHIEU BORÉ : Musicien éclectique, le chanteur et pianiste français Matthieu Boré aborde le rock et le trip-hop avant de trouver son style de crooner jazz. Il se produit dans les clubs jazz de la capitale tels que le Bilboquet ou le Caveau de la Huchette. Il se produit dans les festivals les plus prestigieux comme Juan-les-Pins, Marcia ou Montréal, ainsi que dans les salles parisiennes mythiques (New Morning, Olympia).

Samedi 21 août :

19H30 : ROYAL JAZZ BAND : Fondé en 1995 et composé de musiciens talentueux le Royal Jazz Band perpétue la tradition des jazz band de la Nouvelle-Orléans. Son répertoire a tout pour séduire les amoureux du jazz, de Amstrong à Bechet. Leur musique entrainante vous emmènera jusqu’aux rives du Mississippi.

21h30 : LADY SCOTT EN OCTET : Un “combo swing” en octet qui fait la part belle aux cuivres et aux claquettes ! Huit musiciens en scène pour une version cabaret swing du spectacle sous la direction musicale du tromboniste italien Beppe Caruso.