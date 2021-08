Béziers - Le Colbac manifeste contre les corridas organisées à Béziers le samedi 14 août

« Non aux mises à mort cruelles cet été ! Érigée en spectacle, l’agonie d’un animal est inacceptable ! ».

Le Colbac manifestera le samedi 14 août à Béziers, pendant la Féria, contre les corridas. « Une marche pour interpeller l’opinion et les pouvoirs publics. Il est en effet temps d’abolir ces pratiques à Béziers et partout en France », signale Sophie Maffre-Baugé, présidente du Colbac. Le programme de la féria annonce en effet 4 corridas et 2 novilladas, avec 36 taureaux torturés puis mis à mort. Une mobilisation revendicative mais pacifique.

« Nous appelons le maire de Béziers Robert Ménard à entendre les attentes sociétales et à s’engager contre la souffrance animale en cessant de soutenir et d’autoriser ces événements », précise Sophie Maffre-Baugé.

De nombreux soutiens

75 % des Français sont favorables à l'interdiction des corridas en France, selon un sondage IFOP de 2021. Un message relayé haut et fort le 14 août prochain. Alliance Anti Corrida, FLAC, CRAC Europe, No Corrida… Les quatre plus importantes associations nationales seront présentes pour soutenir le Colbac. La marche se déroulera en trois temps, à partir de 12h, du parc de la Gare du Nord de Béziers (avenue Clémenceau) jusqu’à un happening place Jean Jaurès à 15h, en passant par une halte à l’hôtel de ville et devant la permanence de la députée Emmanuelle Ménard. L’occasion de nombreuses prises de parole. À commencer par la Fondation Brigitte Bardot avec son directeur adjoint et porte-parole Christophe Marie.

« Une corrida est un acte de cruauté. Il faut mettre un terme à toutes ces traditions choquantes, plus du tout en phase avec la société d’aujourd’hui », explique-t-il. La Fondation Brigitte Bardot a d’ailleurs lancé jusqu’au 26 août une immense campagne d’affichage dans les principales villes taurines dont Béziers. Une initiative saluée par le Colbac.

Interpeller les pouvoirs publics

Ces actions commencent à faire bouger les lignes, y compris au plus haut sommet de l’Etat. Une tribune dans le Journal du dimanche a récemment été signée par 35 parlementaires qui demandent la suppression de l'exception dont bénéficie la corrida dans le code pénal.

A Béziers, « l’école taurine ne reçoit plus de subventions de la municipalité depuis le début de l’année. Nous nous réjouissons de cette avancée », renchérit Sophie Maffre-Baugé.

Hélène Thouy, cofondatrice du Parti animaliste et candidate à l’élection présidentielle de 2022, soutient aussi la démarche du Colbac et prononcera un discours pendant la manifestation.

Des associations régionales, à l’image d’Alliance Ethique Montpellier, participeront également à la marche du 14 août. Même le rappeur Res Turner fera le déplacement pour interpréter son tube Corrida basta : « Égalité ? Ça ne marche pas, les dés pipés, on ne dit pas corrida mais carnage prémédité… ». L’occasion de sensibiliser la jeunesse.

Plus que jamais, l’action continue pour le Colbac.