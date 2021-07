Sérignan - La culture... ça se cuisine aussi à Sérignan !

LA CULTURE… ÇA SE CUISINE AUSSI !

Les enfants des centres de loisirs ont eu la chance de pouvoir bénéficier d’une matinée d’ateliers originaux dans le cadre du dispositif de la DRAC « l’été culturel » auquel la ville a candidaté, et pour lequel elle a pu bénéficier de subventions.

Les jeunes Sérignanais ont été tout d’abord reçus par Jacques Alignan, qui cultive une parcelle aux jardins familiaux. Ils ont eu l’occasion de montrer à quel point ils connaissaient la plupart des fruits, légumes et les herbes aromatiques plantées par le jardinier, impressionné par tant de savoir sur le sujet. Il faut dire que les enfants sont sensibilisés toute l’année et cultivent eux-mêmes une parcelle potagère dans le cadre du projet « nature », mis en place par le service municipal de l'Environnement et celui de l’Enfance.

Ensuite, dans l’école Paul Bert qui héberge le centre de loisirs, la restauratrice Madame Grrr Food les a initiés à la fabrication de rouleaux de printemps végétaux pendant qu’Andréas Alberti, guide conférencier et membre de l’association Histoire de Sérignan, leur rappelait l’origine du piment que l’on trouve dans notre cuisine locale… Pour la petite histoire, c’est un italien de Sant Angelo, un village de Sicile, qui a emporté avec lui un bout de son chez lui en venant s’installer, comme tant d’autres à l’époque, à Sérignan. Il a mis un piment dans sa poche et une fois arrivé, il en a planté les graines pour pouvoir refaire le plat emblématique de son village : les "patanes à la Sant Angelo".

C’était l’occasion d’expliquer aux enfants que la cuisine fait partie du patrimoine et que ces recettes et ces histoires sont venues enrichir notre propre patrimoine.

Isabelle, alias Madame Grrr Food, a de son côté pu faire découvrir sa recette, élaborée avec les légumes ultra frais de producteurs locaux : Vernède, l’Hort del Gal, le Domaine Lupia…

Les enfants ont dégusté les rouleaux de printemps qu’ils avaient cuisinés, mais ont aussi pu découvrir les différentes variétés de tomates, aubergines ou courgettes.

Ils sont repartis chez eux avec des graines… et des recettes! Ils pourront à présent transmettre, à leur tour, ce savoir autour d’eux.

Hier donc, le service Enfance de la ville, des producteurs locaux, un artisan de bouche, un passionné de jardinage, et un autre de l’histoire de notre ville, ont uni leurs savoirs pour transmettre ce patrimoine aux jeunes générations afin qu’il perdure.

Merci à eux pour cette noble mission qui fera des enfants de Sérignan des citoyens ouverts et… cultivés!