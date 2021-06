Occitanie - E.Leclerc lance l'opération « Nettoyons la nature » 2021

03 juin 2021 – L'opération "Nettoyons la nature" organisée par les Centres E.Leclerc revient pour la 24ème édition en 2021. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de volontaires de tous âges qui agissent concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels dégradés par des déchets.

Inscriptions en ligne, mode d'emploi !

Pour devenir bénévoles et participer à la 24ème édition de l’opération les 24, 25 et 26 septembre 2021, les inscriptions sont ouvertes à tous depuis le 1er mai, par internet sur le site www.nettoyonslanature.leclerc ou par téléphone au 09 69 399 400 (coût d’un appel local).

Cette année étant marquée par la crise sanitaire du COVID-19, E.Leclerc invite les participants à respecter les gestes barrières lors de la manifestation. Une fois enregistré, chaque responsable de site recevra un courrier pour lui permettre de retirer son kit de nettoyage "Nettoyons la nature" comportant entre autres des gants, des sacs poubelles, des chasubles et des masques, dans le centre E.Leclerc le plus proche de son domicile.

Le site internet de Nettoyons la nature et la page Facebook de l’opération proposent des informations et outils pédagogiques relatifs à l’environnement et à la gestion des déchets.

Une grande mobilisation pour la préservation de l'environnement

Chaque année, plus de 500 000 bénévoles (publics scolaires, associations ou particuliers) collectent en 3 jours environ 200 tonnes de déchets dans plus de 14 000 sites, à travers toute la France.

Depuis 1997, E.Leclerc rassemble des bénévoles qui s’engagent à ramasser les déchets du site de leur choix afin d’éliminer un maximum d’éléments polluants en un minimum de temps. Cette opération permet d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne l’ensemble de la planète.

Le Mouvement E.Leclerc a créé cette opération il y a maintenant 24 ans avec pour ambition de préserver la nature, mais aussi de sensibiliser par la pédagogie et la convivialité à la valeur inestimable que représentent nos terres, plages, montagnes et espaces verts. Cette année, cet élan de solidarité doit se poursuivre pour préserver nos beaux paysages et parce qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les bons gestes !

À PROPOS DU MOUVEMENT E.LECLERC :

Avec 726 magasins et 533 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 40,9 milliards d'euros (hors carburant) en 2020. Cette performance résulte d’une politique menée depuis la création du Mouvement E.Leclerc en 1949 : son combat au quotidien pour des prix bas et un modèle économique unique, reposant sur une organisation décentralisée, coopérative et participative. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. Acteurs de la vie locale, au plus près du terrain, ces adhérents investissent de façon durable afin de faire des centres E.Leclerc des lieux qui répondent aux besoins de leurs clients et défendent leur pouvoir d’achat au quotidien.