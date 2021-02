Montauban - Inéligibilité de Brigitte BAREGES : Réaction du Sénateur Pierre-Antoine LEVI

Inéligibilité de Brigitte BAREGES : Réaction du Sénateur Pierre-Antoine LEVI

« Je prends acte du verdict du Tribunal Judiciaire de Toulouse de condamner Brigitte BAREGES à 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire de la peine.

C’est une peine particulièrement lourde et sévère. Cependant, je ne commenterai pas la décision sur le fond.

C’est un coup dur pour la Ville de Montauban. Brigitte BAREGES aura été un grand Maire qui a littéralement transformé la ville et lui a redonné un rayonnement important.

Se pose maintenant la question légitime de sa succession, afin de poursuivre le travail accompli par les équipes municipales successives pendant 20 ans.

Ayant été premier adjoint de la ville durant 12 ans, je serai évidemment très attentif à ce qu’il va se passer durant les prochains jours

Pour avoir côtoyé et travaillé aux côtés de Marie-Claude BERLY, il ne fait aucun doute pour moi qu’elle est, en plus d’être la plus légitime, la plus expérimentée pour conduire l’action municipale en devenant maire

Elle pourra donc compter sur mon soutien le plus amical et trouvera toujours auprès de moi une écoute bienveillante. »