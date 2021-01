La Grande-Motte - Hommage à Christian Poucet président de la CDCAE, 20 ans après son assassinat toujours non élucidé

20 ans après son assassinat, le 29 janvier 2001 à Baillargues Hérault par deux tueurs encagoulés les fidèles de la Confédération européenne de défense des commerçants artisans agriculteurs et professions libérales (CDCAE), qui ont créé l'association Christian Poucet au lendemain de sa tragique disparition lui ont rendu hommage le samedi 30 janvier 2021 au cimetière de la Grande Motte (Hérault).

Une vingtaine de sympathisants étaient réunis autour de sa fille Alexandra qui préside maintenant l'association Christian Poucet pour déposer une gerbe et une plaque souvenir sur le caveau familial de la famille Poucet pour que cet assassinat toujours non élucidé à ce jour ne tombe pas définitivement dans l'oubli.

L'association Christian Poucet remercie tous les participants qui ont permis cet hommage militant, car même si la CDCAE a disparu du paysage médiatique son esprit vit en chacun d'entre nous notamment au travers de la page Facebook suivante: Christian POUCET CDCA- CDCAE

L'assassinat a été classer en non-lieu et seul aujourd'hui des faits nouveau pourrait rouvrir le dossier sa famille et les membres de l'association Christian Poucet ainsi que les anciens adhérents de la CDCA, souhaiteraient un jour que toute la lumière et que la vérité soit faite autour de cette tragique disparition, 20 ans après le combat pour que la justice ne referme pas définitivement le dossier continu.