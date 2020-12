Ariège - Covid-19 : Christine Téqui appelle le Gouvernement à rouvrir les lieux d'expression culturelle

Covid-19 : Christine Téqui appelle le Gouvernement à rouvrir les lieux d'expression culturelle

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège, communique :

J'apporte mon soutien plein et entier à l’action en référé engagée pour la réouverture immédiate de tous les espaces d’expression culturelle en France et en Ariège en particulier. L’initiative des responsables de lieux culturels à l’origine de cette action est une démarche de bon sens mais également de salubrité publique et sociale. La culture est un bien essentiel pour l’équilibre de notre société comme pour l’éducation de notre jeunesse.

Depuis le reconfinement décidé au mois de novembre, nous avons collectivement su assurer l’accueil des élèves dans les établissements scolaires, nous avons pu maintenir l’activité économique dans de nombreux secteurs ou encore réussi à aménager les conditions de travail dans les entreprises, je ne comprends donc pas, aujourd’hui, que certains considèrent impossible d’appliquer des règles de distanciation, et donc de jauge, dans les cinémas, théâtres, scènes nationales ou tout autre lieu de culture qu'il est impératif de considérer comme indispensable.

Je demande à ce que le Gouvernement entende ce message d’incompréhension et de colère qui monte de tous les territoires. Il a fait la sourde oreille face aux inquiétudes des stations de ski et de l’ensemble du secteur économique qui en dépend, il n'a pas entendu les restaurateurs, j’ose espérer qu’il saura se montrer plus à l’écoute des acteurs de la culture.