Figeac - Noël 2020 - Des serviettes en tissu éco responsables fabriquées à la main dans le Lot

La marque familiale et lotoise « Colette à la campagne » est née il y a un an d’un constat : nous utilisons chaque jour et à chaque repas du papier pour essuyer notre bouche, alors que nos grands- parents utilisaient et utilisent des serviettes en tissu. Pourquoi ne pas revenir à cette habitude ?

Dominique, Lucie et Mathilde, se sont alors lancées dans l’aventure « Colette à la campagne » en créant leur marque et en proposant des serviettes en tissus jolies, graphiques ou fleuries ; cousues à la main à partir de tissu 100% en coton éco responsable.

Pour les fondatrices de la marque : « Utiliser des serviettes en tissu est une idée désuète mais pourtant tellement évidente si nous voulons réduire facilement et au quotidien notre impact environnemental. Nous avons eu envie de créer ‘Colette à la campagne’, une marque familiale qui nous ressemble et représente nos valeurs. »

Colette à la campagne allie cohérence et sensibilité tout en incarnant la volonté que chacun peut être acteur-trice-s et contributeur-trice-s d'un changement sociétal à son échelle, pour revenir à l'essentiel, au durable, au bon sens, en allant vers une réduction des déchets.

En plus des serviettes de table en tissu, la marque propose également des nappes, bavoirs et tote bags, toujours dans une démarche éco-responsable. Colette à la campagne souhaite se positionner comme une jolie alternative aux gaspillages de papiers pendant les fêtes de fin d’année, comme dans les habitudes du quotidien.

Située dans le Lot à Mayrinhac-Lentour (46), Colette à la campagne est une petite entreprise familiale qui réunit :