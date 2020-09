Aveyron - Coronavirus : nouveau point de situation à l'EHPAD Gloriande de Séverac d'Aveyron

Situation actuelle

Un 16ème résident contaminé par le virus Covid-19 est décédé au Centre hospitalier de Rodez. Les 3 autres résidents qui étaient hospitalisés à Rodez sont revenus lundi soir à l’EHPAD pour être pris en charge en hospitalisation à domicile, avec l’appui des professionnels de l’UDSMA-Mutualité Française. A ce jour, 16 résidents restent testés négatifs au Covid-19, dont 12 au sein de l’unité protégée de l’établissement.

Organisation de la prise en charge des résidents

En fin de semaine dernière, un nouveau dépistage massif des personnels et résidents qui n’étaient pas touchés par le virus a permis la mise en place d’une nouvelle organisation des espaces depuis samedi dernier, en application des recommandations de l’équipe d’hygiène du Centre hospitalier de Rodez et après le passage d’une société de bio-nettoyage pour la désinfection des chambres.

Ainsi, 11 résidents ont été déplacés afin de sectoriser l’établissement pour séparer les personnes testés positives des autres résidents. En outre, l’encadrement médical et les équipes de l’établissement continuent chaque jour à veiller, accompagner et soigner l’ensemble des personnes âgées placées en confinement pour garantir la prise en charge la plus adaptée à chaque situation.

L’information des familles a été développée par la mise en place d’échanges téléphoniques avec l’équipe médicale, d’une information écrite régulière sur les dispositions prises dans l’établissement et d’un point de contact dédié par mail.

Renforts des équipes soignantes et d’encadrement

Les médecins et le cadre de santé venus en renfort du SSR Fenaille et de l’EHPAD Terrasses des Causses, que nous remercions sincèrement pour leur précieux soutien apporté à l’établissement, terminent leur mission cette semaine. Le relai médical sera assuré par un médecin urgentiste de Sévérac qui travaille à l’hôpital de Mende, en appui au Dr Lombardini, médecin coordonnateur de l’EHPAD. Deux volontaires de la protection civile restent engagés chaque nuit sur l’EHPAD et le service d’hospitalisation à domicile de l’UDSMA a été mobilisé avec le réseau.

Un soutien des équipes est aussi apporté depuis ce jour par un psychologue de Palliance12. Les personnels touchés par le covid, désormais guéris après isolement à domicile, continuent à revenir dans l’établissement, permettant ainsi le maintien d’un encadrement suffisant pour l’ensemble des résidents.

Par ailleurs un cadre de santé viendra épauler l’infirmière coordinatrice de l’EHPAD à compter du lundi 28 septembre. Enfin, un personnel de direction missionné par l’ARS recherche en lien avec l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du temps de kiné pour de la rééducation respiratoire, et examine des candidatures pour affecter en complément 2 temps plein d’aides de service hospitalier (ASH) sur l’établissement. Aux côtés des élus de Séverac d’Aveyron, la Préfète de l’Aveyron et l’Agence régionale de santé saluent à nouveau la mobilisation des équipes en place, l’engagement des nouveaux personnels venus en renfort et plus généralement l’entraide et la solidarité manifestée par toutes les personnes venues en aide à l’EHPAD de Séverac d’Aveyron.