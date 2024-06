Occitanie - Juin 2024 : 8 nouvelles startups rejoignent Nubbo, l'incubateur à mission d'Occitanie

Nubbo intègre sa deuxième promotion de startups de l’année 2024 avec 8 nouveaux projets de secteurs très diversifiés qui vont intégrer ses programmes d’incubation et d’accélération. L’incubateur à mission d’Occitanie, spécialiste des entreprises innovantes à orientation tech et B2B va ainsi accueillir des projets de tous horizons, proposant notamment des solutions d’automatisation, d’optimisation et de simplification des processus, avec ou sans IA.

Nubbo va accompagner certains de ces projets issus de différents départements d’Occitanie (Aveyron, Haute-Garonne, Lozère, Tarn) grâce à son offre spécifique développée pour les projets hébergés dans les pépinières du territoire.

« Cette deuxième promotion de startup de l’année est encore une fois remarquable, par le nombre de nouveaux projets mais également par la diversité des profils. Cela reflète parfaitement le dynamisme de notre écosystème régional ! Malgré les crises que la tech a pu traverser ces dernières années, nous pouvons voir qu’au contraire, les porteurs de projet sont d’autant plus motivés à proposer de nouveaux projets résolument tournés vers l’avenir », explique Anne-Laure Charbonnier, Directrice de Nubbo.

PROJETS EN INCUBATION

Ce programme de 12 mois propose aux entreprises sélectionnées un accompagnement de proximité pour soutenir cette phase de concrétisation du projet : de la création au démarrage commercial en passant par la structuration financière. Lors de cette phase, les entreprises pourront identifier leurs premiers clients payants, trouver leurs premiers financements et générer leurs premiers revenus.

Le programme d’incubation donne également accès à une aide sous forme d’avance remboursable allant jusqu’à 50 000 euros pour financer des prestations externes nécessaires à la maturation et à l’accès au marché de la startup.

AVALON – gestion automatisée des réseaux informatiques (Haute-Garonne)

La création et la gestion quotidienne d’un réseau informatique sont des tâches complexes et chronophages. Des plans précis du réseau sont indispensables à son bon fonctionnement de même qu’une grande rigueur lors de la configuration des équipements qui le compose.

Avalon unifie au sein d’une même application tous les outils nécessaires pour une parfaite gestion du réseau informatique. Les processus d’automatisation intégrés à Avalon permettent un gain de temps important, une amélioration de la stabilité du réseau et in fine une réduction drastique des interruptions de service.

Shanon Technologies- Prototypage NoCode pour l’embarqué (Haute-Garonne)

Le process de conception d’un robot avec électronique embarquée est jalonné de 4 étapes : la simulation, le prototypage, le test et la production d’une présérie. Actuellement, la phase de prototypage DSP (Digital Signal Processing) est celle qui prend le plus de temps et nécessite des outils et ressources importants, ce qui allonge les cycles de développement et augmente les dépenses.

Shanon Technologies propose une solution innovante pour le prototypage DSP, qui comprend une carte électronique polyvalente, une plateforme logicielle de modélisation et une bibliothèque de fonctionnalités pour une optimisation complète du cycle de prototypage DSP. Cette solution permet aux entreprises de conseil en DSP de réduire les coûts et le temps de développement tout en augmentant l'efficacité. Les entreprises peuvent ainsi rationaliser leurs processus de prototypage, minimiser les erreurs et optimiser l'utilisation des ressources.

OMEDOM – gestion patrimoniale et transmission familiale (Tarn)

La gestion du patrimoine immobilier, encore plus dans un contexte de transmission, peut être un véritable casse-tête administratif où les informations sont éparpillées, parfois regroupées sur un tableur excel. Cette gestion prend du temps et peut engendrer un certain stress au quotidien pour les propriétaires ou leur descendance.

La solution OMEDOM est une plateforme de gestion patrimoniale qui centralise les actifs immobiliers et le patrimoine financier afin de piloter ses finances en temps réel. OMEDOM permet à chaque propriétaire de partager son patrimoine en tout ou partie avec des tiers (enfants, parents, conjoint, experts). Cette solution s’adresse à tous les types de propriétaires : multipropriétaires, primo accédants ou investisseurs. Elle permet à tous ces propriétaires de reprendre simplement le contrôle de leur patrimoine, le piloter et le transmettre dans les meilleures conditions possibles.

OMEDOM s’adresse également aux professionnels (conseiller en gestion de patrimoine, banquier, notaire…) qui manquent de leads qualifiés et d’outil innovant différenciant pour offrir un meilleur accompagnement à leurs clients et les fidéliser. Grâce au partage d’informations, ces professionnels pourront ainsi accéder en temps réel aux flux patrimoniaux de leurs clients.

OGMAH- l’ERP simple pour les restaurateurs (Haute-Garonne)

Les restaurateurs doivent faire face à de multiples problématiques : acheter les produits au meilleur prix, réduire le gaspillage, optimiser ses ressources, et identifier tous les gisements d’économies possibles afin de pouvoir assurer la rentabilité de leur établissement.

Pour simplifier ces tâches chronophages, OGMAH propose une application mobile et web destinée aux Chefs de Cuisine et à l'industrie de l'hôtellerie-restauration. OGMAH offre une suite complète d'outils pour la gestion des recettes, le calcul des coûts, la planification, la communication et l'optimisation des opérations en cuisine. OGMAH s'appuie sur l'intelligence artificielle pour simplifier les tâches quotidiennes, améliorer la rentabilité et booster la créativité culinaire. Connectée à l’ensemble des fournisseurs du marché, le restaurateur pourra avoir accès au prix des produits en temps réel ou encore générer automatiquement des menus et des cartes optimisées en fonction de ces prix. Grâce à la solution OGMAH, le restaurateur pourra connaître la rentabilité globale de son établissement en temps réel et identifier précisément les marges de progression pour réajuster son activité et ainsi générer de la croissance pour son établissement.

JurIA – l’assistant juridique virtuel intelligent (Aveyron)

Les métiers juridiques (juriste, avocat-conseil, expert-comptable) doivent faire face à des tâches chronophages de recherche de documentation, de vérification des sources, ou de rédaction d’actes. Actuellement, la rédaction d'actes ou la recherche en droit exigent une expertise avancée et une analyse minutieuse de documents denses et difficiles d'accès.

L’objectif de JurIA est de simplifier et automatiser les tâches chronophages des professionnels du droit grâce à une solution logicielle prenant la forme d’un chatbot. Basée sur une technologie d’intelligence artificielle connectée à une base de connaissances actualisée et interconnectée avec toutes les sources du droit français, la solution pourra fournir des résultats de qualité rapidement avec un minimum d'interactions avec le professionnel. Les juristes pourront ainsi gagner du temps dans l’exécution des tâches fastidieuses, et consacrer davantage d’attention et de ressources au conseil personnalisé pour leur client.

PROJETS EN ACCELERATION

Ce programme de 6 mois est réservé aux startups au plus fort potentiel de croissance. Il permet aux jeunes entreprises d’établir des bases solides, nécessaires à l’anticipation et à la gestion d’une croissance parfois très rapide.

Il donne également accès à une aide d’un montant maximum de 50 000 euros, sous forme d’avance remboursable, pour financer des services destinés à consolider la startup et à faciliter son développement national ou international.

MEDAMI – Une révolution dans la salle d'attente du médecin (Haute-Garonne)

Les temps d’attente des patients chez le médecin sont souvent longs et sources de stress. De son côté, le médecin manque de temps de consultation pour suivre ses patients avec une pleine et entière satisfaction.

Medami utilise ce temps perdu en salle d’attente. Grâce à une borne interactive et une interface digitale disponible sur le téléphone mobile, le patient prépare sa consultation en répondant à un questionnaire de santé intelligent et personnalisé pensé par le médecin. Les réponses du patient vont ainsi permettre au médecin d’avoir une vision instantanée de son état général : il va pouvoir mettre en place des consultations de prévention, mieux suivre les patients atteints de maladies chroniques, alléger sa charge mentale et gagner du temps médical.

SOLARIS- la maintenance prédictive pour les flottes de camions (Lozère)

Les entreprises de transport de personnes et de marchandises ont du mal à suivre efficacement l’état de santé et la maintenance de leurs flottes de véhicule. Pourtant, les problèmes directement liés au défaut de maintenance (arrêts non planifiés, pannes coûteuses, consommation excessive de carburant et empreinte carbone élevée) ont de lourdes conséquences sur l’activité et la rentabilité de ces organisations.

Solaris développe une solution de gestion de maintenance opérationnelle ergonomique, collaborative et complète qui simplifie et optimise la maintenance des flottes en alimentant automatiquement des tableaux de bords décisionnel. La solution de maintenance préventive « Appollo » permet de réduire les coûts opérationnels, les temps d’arrêt, la consommation de carburant et des émissions de CO2 des entreprises de transport.

HOSPITALIDEE – la mesure de la qualité de vie des patients (Aveyron)

Après un essai clinique et une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, les autorités de santé n’ont plus de contrôle, ni de feedback sur le comportement d’une molécule à grande échelle. Dans ce contexte, les autorités de santé de l’Union Européenne (Haute Autorité de Santé en France) souhaitent désormais disposer de données objectives sur la qualité de vie des patients. Tous les 5 ans, les laboratoires pharmaceutiques devront désormais fournir des données objectives issues de la « vraie vie » pour la réévaluation de leurs médicaments.

Hospitalidée propose aux laboratoires pharmaceutiques une plateforme de recueil de ces données mise à disposition des médecins spécialistes en oncologie ou maladies chroniques. Les médecins pourront inclure les patients volontaires et saisir toutes les données relatives à leur qualité de vie pendant le traitement. Basée sur une approche biostatistique et épidémiologique, la plateforme Hospitalidée a pour objectif de transformer les résultats agrégés et anonymisés en études cliniques qui aideront ensuite les laboratoires pharmaceutiques à mieux valoriser l’efficacité de leurs molécules en vie réelle dans le cadre d’une réévaluation du remboursement.