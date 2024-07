Nimes - Les Estivales des Vignerons Créateurs à Jonquières Saint-Vincent

Vendredi 2 août, la troisième et dernière soirée des Estivales des Vignerons Créateurs aura lieu au Caveau Jonquières Saint-Vincent. L’ultime occasion pour les amateurs de vins, les clients et les touristes de se retrouver dans une ambiance conviviale aux côtés des vignerons passionnés.



Au programme : une dégustation de vins rouges, rosés et blancs, avec des AOP et des IGP minutieusement sélectionnés pour émerveiller chaque palais. Pour agrémenter la soirée, trois Food Trucks salés et sucrés proposeront une explosion de saveurs culinaires. Et ce n’est pas tout ! Le groupe Les Fifty Ways enflammera la scène avec des performances live qui feront vibrer les épicuriens tout au long de la soirée.