Pyrénées-Orientales - Des factures vaseuses en eaux troubles

La France Insoumise dénonce l’opacité concernant les factures d’eau dans l’agglomération de Perpignan révélée par la Chambre régionale des comptes. Dans son dernier rapport, elle douche l’enthousiasme béat de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Elle conclue en effet à une augmentation des factures pour plus de la moitié des abonnés de l’agglomération, loin des fanfaronnades plus qu’approximatives des responsables de PMM. Plus grave encore, elle dévoile le manque d’anticipation qui a présidé à la signature du contrat de délégation au profit de l’entreprise privée Véolia. La viabilité du contrat se fonde sur des hypothèses insensées et irrecevables.

Primo, il table sur une augmentation des volumes consommés, alors que l’urgence est à économiser la ressource eau ! Secundo, il espère une croissance du nombre des abonnés, alors que l’urgence est à limiter l’afflux incontrôlé de population afin de lutter contre les effets néfastes de l’artificialisation des terres et d’une métropolisation déséquilibrée et déséquilibrante pour les territoires des Pyrénées-Orientales ! Tertio, comble du cynisme, il prévoit une hausse des pénalités appliquées aux usagers, alors la pauvreté et la précarité représentent des fléaux dans ce département ! Autant d’impasses dévoilant le manque de perspicacité et l’impéritie des élus locaux concernés.

Une fois de plus, la privatisation des services publics et des biens communs aboutit à prendre l’usager / citoyen / contribuable pour le dindon de la farce, le transformant en vulgaire variable d’ajustement pour garantir des profits privés toujours plus considérables. La responsabilité des élus de l’agglomération de Perpignan est également écrasante. Le doux euphémisme « d’hypothèses optimistes » ne peut tenir d’aucune manière : dans un courrier en date du 22 mai 2023 adressé à Robert Vila, président de Perpignan Méditerranée Métropole, resté sans réponse, je l’alertais des risques encourus qui hélas se réalisent.

Cette question de la gestion de l’eau dans l’agglomération de Perpignan comporte décidément des « éléments vaseux » faisant que « les factures nagent en eaux troubles ». La France Insoumise réaffirme ses propositions : gestion publique, tarification sociale.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise