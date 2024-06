Bédarieux - 35ème festival folklore du monde

Chaque année, le groupe traditionnel Guingoï rassemble les folklores du monde pour une expérience merveilleuse qui mêle tradition, rencontre et partage. À l’honneur pour cette nouvelle édition, le Mexique et la Macédoine. Du 30 juillet au 1er août 2024, le public pourra s’immerger dans les riches cultures de ces deux pays grâce à une série de spectacles de danse et de musique.

Mardi 30 juillet

21h | Groupe traditionnel Guingoï et danses de l’ensemble mexicain « Alianza » accompagné de ses mariachis

La Tuilerie

Mercredi 31 juillet

10h30 | Déambulation des groupes

Départ de l’Espace d’Art Contemporain, direction le centre-ville

21h | Groupe « Bojmija » , danses et chansons traditionnelles de la République de la Macédoine

Salle des fêtes - Lunas

Jeudi 1er août

21h | Flamenco avec l’association « Raices Flamencas » et groupe « Bojmija »

La Tuilerie

Renseignements : 06 34 40 66 81 ou 06 74 38 50 92

Adultes : 10€ | -16 ans : 7€ | -12 ans : gratuit | Groupe : 8€ | Deux soirées : 16€/10€ | Trois soirées : 25€/18€