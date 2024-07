Pyrénées-Orientales - Coup de chaleur en perspective pour les vendangeurs des Pyrénées-Orientales !

La France Insoumise dénonce la mesure gouvernementale prise par décret qui suspend le repos hebdomadaire durant les vendanges. Il s’agit d’une disposition ouvrant la voie à une régression sociale d’ampleur dont les conséquences se feront sentir de manière considérable dans un département viticole comme les Pyrénées-Orientales.

La situation est d’autant plus choquante que la mesure émane d’un gouvernement désavoué à l’occasion des dernières élections, démissionnaire, chargé uniquement de la gestion des affaires courantes. La suppression de ce repos hebdomadaire pour les vendangeurs ne relève certainement pas du domaine des « affaires courantes », tant les conséquences en matière de droit du travail et de risques pour la santé des travailleurs peuvent s’avérer dramatiques.

Dans ces conditions, on s’aperçoit que l’application du programme du Nouveau Front Populaire, vainqueur des élections législatives, constitue une impérieuse nécessité. Un passage de ce programme indique à cet effet la volonté « d’adopter un plan d’action « zéro mort au travail » par le rétablissement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’embauche d’inspecteurs du travail et de médecins du travail, la mise à jour du tableau des maladies professionnelles en intégrant notamment le burn-out ».

Plus que jamais, vite, appliquons le programme du Nouveau Front Populaire, sans tripatouillages, ni compromissions, ni renoncements ! Pour les Pyrénées-Orientales, c’est une urgence pour éviter les coups de chaleur d’une Macronie qui poursuit ses méfaits quand bien même elle est rejetée par les électeurs.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise