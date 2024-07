Colomiers - AéroSup : Inauguration d'un centre de formation aéronautique

AJC Formation, un acteur majeur dans le domaine de la formation professionnelle depuis de nombreuses années, est heureux d'annoncer l'ouverture d’AéroSup, son centre de formation aéronautique d’excellence. Idéalement situé au cœur de l'industrie aéronautique toulousaine, ce centre est implanté à Colomiers, à proximité du site Airbus Clément Ader.



Une inauguration a eu lieu le 11 juillet 2024 en présence de leurs partenaires, offrant ainsi l'opportunité de rencontrer leur équipe pédagogique et de découvrir leur gamme complète de formations spécialisées, rigoureusement adaptée aux besoins des postes FAL et des sous-traitants. Le centre de formation s'étend sur plus de 1000 m² et propose des ateliers et mises en situation pratiques proches du terrain. L’atelier dispose de deux tronçons de fuselage : une pointe avant avec sa cabine équipée et un caisson central avec baie hydraulique, de deux mâts-moteurs d’A320 et divers équipements aéronautiques.

Une offre de formation complète sur les métiers en tension dans l’aéronautique

La mission d’AéroSup est de former les professionnels de demain en leur offrant une formation de qualité alignée sur les standards les plus élevés de l'industrie.

Les formateurs AéroSup, experts aguerris ont une riche expérience dans la formation, et l’environnement d’Airbus et ses sous-traitants. Les formations dispensées allient théorie et pratique afin de permettre aux apprenants d’être rapidement opérationnels et autonomes dans leur futur poste et d’obtenir les aptitudes et les attitudes du secteur.

AéroSup propose des formations diplômantes avec des CQPM à la clé afin de sécuriser les parcours professionnels :

Ajusteur·euse Assembleur·euse de Structures Aéronefs - Titre RNCP de niveau 3

Assembleur·euse Monteur·euse de Systèmes Mécanisés - Titre RNCP de niveau 3

Intégrateur·trice Cabine Aéronautique - Titre RNCP de niveau 3

Intégrateur·trice Câbleur·euse Aéronautique - Titre RNCP de niveau 3

Câbleur·euse de Faisceaux Électriques - Titre RNCP de niveau 3

Manufacturing Engineering (Support Technique/Préparateur⸱trice Méthode) - Titre RNCP de niveau 4

Inspecteur·trice Qualité - Titre RNCP de niveau 5

Technicien Ordonnancement Avion/Coordinateur technique - Titre RNCP de niveau 5

Pour plus d’informations, contactez AéroSup par mail à l’adresse contact@aerosup.fr ou par téléphone au 05 32 99 00 00.