Hérault - SÉCHERESSE – ÉTAT DES RESSOURCES EN EAU Point de situation au 16 juillet 2024 dans l'Hérault

SÉCHERESSE – ÉTAT DES RESSOURCES EN EAU

Point de situation au 16 juillet 2024 dans l’Hérault - Evolution de l’outil d’information RestrEau 34 - Lancement de la campagne de contrôles

Le comité départemental de suivi de la ressource en eau de l’Hérault s’est réuni le 16 juillet 2024.

Les rares épisodes de pluie de début juillet ont permis de maintenir l’hydrologie des cours d’eau sur une partie du département et le niveau de certaines nappes souterraines. En revanche, sur l’ouest du département, la situation continue de se tendre du fait de l’absence de pluie significative et d’une hausse prolongée des températures (Orb aval, Aude aval, Jaur et Cesse).

Au regard de ces éléments, des prévisions météorologiques à court terme et en cohérence avec les décisions des départements voisins, le préfet de l’Hérault a décidé :

• le maintien en alerte renforcée des bassins versants de l’Orb aval et de l’Aude aval Berre-Rieu,

• le passage en alerte du bassin versant de la Cesse,

• le passage en vigilance du bassin versant du Jaur,

• la rétrogradation en vigilance de la nappe astienne,

• le maintien en vigilance des bassins versants de l’Hérault aval, de l’Orb amont, de l’Argent double Ognon, du canal du Midi et de l’axe Orb aval Réals,

• le maintien d’absence de restriction sur les bassins versants du Vidourle, de l'Or, du Lez-Mosson, de l’Hérault amont, de la Lergue, de l’Agout, du Thoré amont, de l’axe Lez soutenu, de l’axe Orb soutenu, et de la nappe des molasses de Castries.



RestrEau 34 : l’outil d’information grand public pour connaitre les restrictions en vigueur sur les usages de l’eau

Les particuliers, professionnels (entreprises, exploitations agricoles) et collectivités peuvent connaître, en temps réel, le niveau d’alerte relatif à la ressource en eau et les restrictions d’usage qui s’appliquent à l’échelle d’une commune en utilisant l’outil numérique et cartographique RestrEau 34. Cette carte interactive de la DDTM 34 permet, pour le grand public, de savoir ce qu’il est permis ou non de faire, selon le seuil de restriction en présence (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).

Evolution de l’outil RestrEau 34 pour une meilleure prise en main

En seulement quelques clics, après avoir renseigné sa commune ou son adresse précise, ainsi que son statut (particulier, exploitant agricole, entreprise ou collectivité), vous êtes informés de ce qu’il est permis, ou non, de faire en matière d’usage de l’eau. Tous les usages sont répertoriés, il suffit de sélectionner l’usage de son choix dans une liste déroulante : activités de loisirs en cours d’eau, arrosage des golfs, arrosage des jardins, des pelouses ou des espaces verts, lavage de véhicules (par les particuliers ou en station professionnelle), remplissage ou vidange de piscine, travaux en cours d’eau, etc.

Trois principales nouveautés ont été apportées à RestrEau 34 :

· l’intégration d’infographies dans la carte pour faciliter la compréhension des restrictions en vigueur ;

· la possibilité de connaître la date d’entrée en vigueur des premières restrictions dès lors qu’une adresse postale précise est renseignée (élément qui conditionne notamment le remplissage des piscines nouvelles pour les particuliers) ;

· être informé des situations de tension concernant l’alimentation en eau potable, sous réserve d’une déclaration par les communes concernées auprès de l’agence régionale de santé.

NB: Vous trouverez en annexe de ce communiqué le mode d’emploi de la carte interactive RestrEau 34.

Toutes ces informations visent à donner une information précise et lisible des restrictions en vigueur afin d’accompagner au mieux les usagers, particuliers ou professionnels, dans leur mise en œuvre au quotidien.

Lancement de la campagne de contrôles dans l’Hérault

Comme chaque année, les services de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de la Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34) se mobilisent pour veiller au respect des restrictions eau / sécheresse à l’occasion de contrôles terrain. La campagne 2024 a démarré en ce début juillet et se poursuivra a minima jusqu’à l’automne, selon l’évolution de la situation.

Les agents de l’État (OFB et DDTM) se déplaceront partout sur le territoire héraultais afin d’informer, de sensibiliser et de contrôler l’application des règles. Dans ce cadre, ils procéderont au contrôle des ouvrages de prélèvements (forages, pompes) et des autorisations de prélèvements associées. Ils seront particulièrement vigilants à l’existence d’un acte administratif autorisant le prélèvement et l’ouvrage, ainsi qu’à la présence de compteurs et de registres tels que prévus par la réglementation.

Pour rappel, le non-respect des mesures de restriction eau / sécheresse en vigueur constitue une infraction passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe, d’un montant maximum de 1500€ pour les particuliers (3000€ en cas de récidive) et de 7500€ pour les personnes morales.

Plus d’informations sont à retrouver sur le site internet des services de l’État :

https://www.herault.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-chasse-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse