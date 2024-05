Gard - Festival La Goud'Vibe

La Moba et la ville de Goudargues vous présentent le Festival La Goud’Vibe, trois jours de spectacles de rue et de concerts : du cirque, des clowns, des acrobaties, de la danse, des marionnettes, du jonglage, des spectacles poétiques et magiques pour petits et grands.

Rendez-vous le 26, 27 et 28 juillet 2024 à Goudargues dans le Gard, et cerise sur le nez du clown, c’est en participation libre pour que tout le monde soit de la fête. Après chaque spectacle vous serez invités à participer en conscience et selon vos moyens à la rémunération des artistes. Les concerts sont gratuits.

C’est le retour des arts de rue à Goudargues, en effet depuis 2015 existait le festival “Les Goûts d’Arts Gais”, organisé par Le Label Mektoub, qui a initié ce lien si particulier qui unit les arts de rue au public goudarguais. La Moba reprend le flambeau, en partenariat avec la municipalité, pour que vive encore cette féerie estivale.



Alors, on embarque la famille et les ami(e)s pour un week-end où vous allez rêver les yeux grand ouverts.

