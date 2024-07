Hérault - Aide aux investissements en exploitations pour la protection contre la sécheresse

Aide aux investissements en exploitations pour la protection contre la sécheresse

L’État a ouvert un dispositif d’aides pour accompagner les investissements destinés à améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles qui sont confrontées à la problématique de la gestion de la ressource en eau et aux épisodes de sécheresse, dont la fréquence augmente.

Ouvert depuis le 30 mai 2024, ce dispositif ne sera clôturé qu’à la consommation de l’enveloppe ou au plus tard le 31 décembre 2024. Les exploitants agricoles héraultais concernés sont invités à déposer une demande d’aide dès que possible.

Pour qui ? Sont concernées les exploitants agricoles : personnes physiques exerçant une activité agricole à titre principal, groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), sociétés hors GAEC, EARL et SCEA dont l'objet est agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, exploitations des lycées agricoles, associations syndicales autorisées (ASA) intervenant pour l’irrigation collective, coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE), et les stations expérimentales des instituts techniques agricoles qualifiés.

Comment ? Une téléprocédure de dépôt des demandes d’aide est ouverte depuis le 30 mai et accessible via une plateforme nationale mise en place par FranceAgriMer.

Pour que la demande soit éligible, celle-ci doit répondre à plusieurs conditions : la demande doit par exemple obligatoirement comprendre au moins un matériel d’irrigation et au moins un outil d’aide à la décision. Les matériels éligibles correspondent aux matériels de protection contre la sécheresse : aérateurs, appareils de mesure, asperseurs, compteurs communiquant, dispositifs de stockage ou de traitement des eaux de pluie, écrans d’ombrage et ombrières, goutte à goutte, sondes, etc. Toutes les conditions d’éligibilité sont précisées sur une page spéciale du site de FranceAgriMer.

Pour toute question, les équipes de FranceAgriMer sont à disposition :

-Courriel : investissements-secheresse@franceagrimer.fr

-Téléphone : 01.73.30.20.99