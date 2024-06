Montpellier - Tout connaître sur l'agriculture et l'alimentation bio avec le bus du BIO TOUR de l'Agence Bio Montpellier.

Le bus BIO TOUR de l’Agence BIO à Montpellier les 14 et 15 juin

À l’occasion du Printemps Bio en Occitanie, le bus aménagé BIO TOUR de l'Agence BIO fera étape les 14 et 15 juin à Montpellier.

Tout est prévu pour accueillir, divertir et sensibiliser petits et grands au BIO : jeux ludo-éducatifs, dégustations et animations sur les bienfaits du bio pour l'eau, la biodiversité, le bien-être des agriculteurs. Des rencontres avec des acteurs bio et locaux pour trouver des réponses à toutes les questions sur les garanties du bio et savoir comment consommer plus de bio au quotidien !

Lancé par l’Agence BIO en avril 2024, le BIO TOUR sillonne les routes de France pour promouvoir l'agriculture et l’alimentation biologiques au plus près de chez vous, grâce au soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Le BIO TOUR 2024 de l’Agence BIO

Parce que relancer la consommation de bio est nécessaire pour poursuivre la transition écologique et muscler notre souveraineté dans les champs, l'Agence BIO lance son BIO TOUR avec un bus spécialement aménagé.

Ce bus sillonnera la France à la rencontre du grand public pour 1) expliquer ce qu'est le label bio 2) pourquoi il est bon pour (tout) le monde 3) comment en manger plus quel que soit son budget.

L’objectif : redonner confiance et l’envie de consommer bio aux 62% de citoyens français qui estiment que le bio c’est surtout du marketing, aux 59% qui n’ont pas assez d’informations concernant l’impact du bio sur la santé ou sur l’environnement pour 61% d’entre eux (*).

L’enjeu : garantir des débouchés à nos 60 000 fermes bio nationales, qui font de la France la championne européenne de la production bio, et accueillir les jeunes générations d’agriculteurs qui souhaitent s’installer en bio.

“Le bio est-il vraiment plus cher ? Est-ce que c’est du marketing ? Tout le bio est-il vraiment bio-bio ? Et Le bio qui vient d’ailleurs ? Nous répondrons à toutes ces questions sur chaque étape du BIO TOUR. Nous donnerons la parole aux productrices et producteurs locaux et bio et bien sûr des dégustations permettront de faire la preuve que l’on peut être bio, local et délicieux", déclare Laure Verdeau, directrice de l’Agence BIO.

(*) 21ème baromètre de perception et de consommation des produits biologiques en France, ObSoCo pour l’Agence BIO

Montez à bord du bus et rencontrez les acteurs locaux sur le Village du BIO TOUR

Hervé et Elise, nos deux animateurs, vous attendent avec des quiz et goodies pour tester vos connaissances. Également : un marché bio, des jeux interactifs, des recettes gourmandes, des témoignages. L’occasion de déconstruire les clichés autour du bio.

À leurs côtés et dans le Village du BIO TOUR, partenaires de la région et producteurs bio locaux mettent à la disposition des visiteurs des boissons et encas gourmands et bio à déguster, comme l’indique l’équipe des kombuchas Lökki, présente sur le Village du BIO TOUR : "Nous sommes ravis de participer à cette étape du BIO TOUR. Avec l’arrivée des beaux jours, nous souhaitons mettre notre gamme apéro à l’honneur et vous faire découvrir nos chips et tartinables qui vont régaler vos papilles. Notre dernière innovation : La Bonne Patte, une gamme constituée de deux purées (amande et noisette) et de deux pâtes à tartiner (praliner et cacao noisette), plus protéinées, moins grasses et moins sucrées que les taux généralement constatés grâce à l’intégration de nos tourteaux."

À découvrir sur place, un marché de producteurs :

Glaces : ICE KARITE

Kombucha : Lökki

Sirops, tisanes : La siroterie du Pic

Tapenades, olives, huile d’olive, ... : Dilemme

Tofu : Lady Tofu

Vins : Gallician Signature, Domaine des Pradels Quartironi Le Chant des Murettes, Les Vignerons du sommierois, Domaine Croix Saint Julien, Le Clos d'Isidore, Alchimie de nos garrigues

Le BIO TOUR en France : et le bio vient à vous

D’avril à septembre, le bus du BIO TOUR fera 21 dates dans 11 villes étapes où il rejoindra salons et festivals célébrant le bien manger et l’agriculture.

Le BIO TOUR effectuera des arrêts dans plusieurs villes de France sur 6 mois avec des animations, quizz, dégustations, démonstrations, rencontres d’agriculteurs, interventions de lycées agricoles ou d’agences de l’eau, etc. pour expliquer : ce qu’est le bio, quels en sont ses bienfaits (eau, biodiversité, satisfaction et bien-être des agriculteurs) et comment en manger quel que soit son budget.

Les étapes du BIO TOUR

• 5-6 avril : Clermont Ferrand – RÉGION AURA

• 27-28 avril : Lyon – RÉGION AURA

• 18 mai : Angers – RÉGION PAYS DE LA LOIRE

• 21-22 mai : Bordeaux – RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

• 24-25-26 mai : Toulouse – RÉGION OCCITANIE

• 7-8-9 juin : Arras (Tilloy-lès-Mofflaines) – RÉGION HAUTS DE FRANCE

• 14-15 juin : Montpellier – RÉGION OCCITANIE

• 6-7-8 septembre : Strasbourg – RÉGION GRAND EST

• 13-14 septembre : Rennes – RÉGION BRETAGNE

• 27-28 septembre : Orléans et Tours – RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Le BIO TOUR s’inscrit dans la campagne #BIORÉFLEXE

Portée par l’Agence BIO et ancrée dans les territoires, la campagne #BIORÉFLEXE mobilise les citoyens-consommateurs autour de l’agriculture et de l’alimentation biologiques et réaffirme que le bio et le local vont de pair. Une consommation qui allie le sens et le plaisir. « Pour nous, pour la planète, pour nos producteurs locaux, #BIORÉFLEXE ».

L’Office Français de la Biodiversité (OFB) apporte son soutien financier à ce tour, dans le cadre du plan Ecophyto II+ * qui vise à renforcer le développement de l'agriculture biologique pour diminuer l’usage des pesticides.

* Plan Ecophyto II+ axe 5 : Filières et territoires, dont fait partie l’action 23.1

Le bus est inspiré du camion de L’Aventure du Vivant qui promeut les métiers agricoles auprès des Jeunes pour le ministère de l’Agriculture et la Souveraineté alimentaire.

Le BIO TOUR à Montpellier

Évènement grand public gratuit

Antigone - Place du nombre d’Or (près du Polygone)

Horaires : de 10h à 19h

https://www.agencebio.org/le-bio-tour/

À propos de l’Agence BIO :

Créée en novembre 2001 et dotée d’une mission d’intérêt général, l’Agence BIO est un groupement d’intérêt public en charge du développement, de la promotion et de la structuration de l’agriculture biologique française. Elle rassemble au sein de de son conseil d’administration des représentants des Pouvoirs Publics – le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – et des professionnels (FNAB, Chambres d'agriculture France, Synabio, FCD, Synadis Bio, Interbio, et la Coopération Agricole). Ses missions principales : communiquer et informer sur l’agriculture biologique et ses vertus environnementales. Produire, analyser et partager les chiffres du bio avec l’Observatoire National. « Être une instance » de dialogue entre l’amont agricole et l’aval industriel, entre les bios historiques et les plus récents. Investir le Fonds Avenir Bio de 18 millions d’euros sur les projets collectifs d’entrepreneurs du bio les plus structurants et les plus pérennes pour les filières bio françaises. https://www.agencebio.org/

À propos de l’OFB :

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. Il a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau, dans l’Hexagone et les Outre-mer.

Il est chargé de développer la connaissance scientifique et technique des espèces, des milieux et de leurs usages, de surveiller et de contrôler les atteintes à l’environnement, de gérer des espaces protégés, d'appuyer la mise en œuvre des politiques publiques, et de mobiliser l'ensemble de la société, acteurs socio-économiques comme citoyens.

À propos du Printemps Bio en Occitanie :

Le Printemps BIO, temps fort de la Bio organisé par l’Agence Bio, est un événement national qui a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de la bio afin d’informer et sensibiliser tous les publics à l’agriculture biologique. Des centaines d’animations sont organisées dans toute la France. Cette année, le Printemps Bio se déroulera du 22 mai au 21 juin 2024. En Occitanie, les acteurs de la bio profiteront de cet événement national pour se mobiliser sur la 2e édition de la Semaine de la Bio lancée en 2023 par la Région Occitanie et accueillir le Bio Bus de l’Agence Bio à Toulouse et Montpellier. https://www.interbio-occitanie.com/le-printemps-bio-en-occitanie-du-22-mai-au-21-juin-2/

À propos d’Interbio Occitanie :

Interbio Occitanie est l’association interprofessionnelle bio d’Occitanie regroupant les 5 réseaux professionnels actifs dans le développement de la filière bio régionale depuis les producteurs jusqu’aux distributeurs : Bio Occitanie, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, Coop de France Occitanie, SudVinBio et OCEBIO - Occitanie Entreprises Bio. Notre ambition partagée est de porter le développement durable de la Bio en Occitanie. Nous organisons ainsi la concertation entre tous les acteurs de la Bio afin de structurer, promouvoir et défendre une Bio pour tous. Https://www.interbio-occitanie.com/

À propos de Lökki:

Les éleveurs de bulles Lökki créent des boissons fermentées, principalement des kombuchas et des kéfirs de fruits, à la fois saines et 100% plaisir. Toujours en quête de qualité et de goûts subtils, ils possèdent avant tout un engagement fort et ont à cœur d'assurer la cohérence entre leurs valeurs et leurs actes. Certifiés bio, équitables et entreprise responsable. https://www.lokki-kombucha.fr/

À propos de Organic Alliance :

Les marques ProNatura en Fruits Secs et Jus de Fruits sont distribués exclusivement par Vitafrais et ProNatura, las Gaufres de la marque A table sont distribuées exclusivement par Vitafrais.

ProNatura et vitafrais, tous deux spécialistes alimentaires 100% bio, font partie du groupe Organic alliance, pionnier de la bio depuis 1987 et qui a pour mission d’accélérer le développement d’une alimentation bio de qualité, accessible fraiche et durable. Les produits sont vendus en majorité dans les magasins bio indépendants ainsi que dans les enseignes bio. https://www.organic-alliance.com/