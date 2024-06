Bédarieux - Fête des Causses et de l'aérodrome  les 20 et 21 juillet, de 10h à 19h

Avis aux amateurs d’aviation et les passionnés de modèles réduits, l’Aérodrome organise une nouvelle édition de la fête des Causses et de l’Aérodrome, les 20 et 21 juillet, de 10h à 19h. Les visiteurs pourront assister à différentes démonstrations et pour les plus aguerris, s’essayer à des baptêmes de l’air. À découvrir sur place, une exposition de modèles réduits pour les fans de miniatures et de modélisme.

Renseignements au 06 41 77 62 82