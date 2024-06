Villevieille - Villevieille et GRDF renouvellent leur engagement en matière de transition énergétique

Le 7 juin, Cécile MARQUIER, Maire de Villevieille, et Yvan LE LABOURIER, Directeur territorial GRDF dans le Gard, ont renouvelé le contrat de concession qui lie le distributeur de gaz et la commune pour une durée de 30 ans.

Un partenariat au service de la transition énergétique du territoire

Ce partenariat renforce la relation durable entre la commune et GRDF, son concessionnaire, et souligne l'importance du gaz dans le mix énergétique à long terme.

En confiant à GRDF la construction, l’exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz, la commune offre à ses habitants un accès à une énergie compétitive et de plus en plus respectueuse de l’environnement, tout en assurant une sécurité maximale des biens et des personnes.

GRDF s’engage ainsi à exploiter les 7830 mètres de réseau de la commune dans des conditions optimales et permet à ses 127 clients de bénéficier des avantages du gaz.

Le renouvellement de ce contrat de concession assoit le rôle de GRDF en tant que partenaire de proximité des collectivités locales pour les accompagner dans leur choix de politique énergétique. L’enjeu pour les années à venir sera de positionner le gaz vert comme vecteur incontournable du mix énergétique. En effet, dès 2030, les gaz renouvelables pourraient représenter 20 % de la consommation de gaz et en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz verts, souligne Yvan Le Labourier.

Le gaz, une énergie en pleine évolution

Le gaz est une énergie de plus en plus respectueuse de l’environnement, adaptée aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et de mobilité décarbonée. Avec le développement du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau de gaz devient un élément clé de la transition écologique des collectivités et de l’indépendance énergétique. En France, la production de gaz vert équivaut déjà à la puissance de deux réacteurs nucléaires.