Limoux - Avec le Gaz'Truck apprenez à consommer moins et mieux

Le vendredi 7 juin, le Gaz’Truck de GRDF viendra à la rencontre des habitants de Limoux sur le marché de la commune. L’occasion de découvrir des solutions gaz performantes et économiques et d’échanger avec les experts du distributeur gazier sur la maîtrise de l’énergie et les dernières innovations en matière d’efficacité énergétique.

Le Gaz’Truck qu’est-ce que c’est ?

C’est un outil d’information destiné au grand public qui sert de vitrine pour présenter les solutions autour du gaz : hybridation, gaz vert, décarbonation de nos usages, l’idée est de partager conseils et bonnes pratiques pour une meilleure maitrise de sa consommation.

Le camion est ainsi équipé de matériel dernière génération comme la chaudière THPE (Très Haute Performance Energétique) qui permet à elle seule d’effectuer jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par rapport à une ancienne chaudière.

Mais vous pourrez également y découvrir par exemple la plancha et le poêle au gaz ou tout simplement venir tester les lunettes réalité virtuelle qui vous permettront de tout comprendre sur la fabrication du gaz vert de manière ludique et pédagogique.

Le gaz, une énergie qui se verdit

Le gaz est en effet une énergie de plus en plus respectueuse de l’environnement qui répond aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et de mobilité décarbonée. La production de gaz vert atteint déjà en France la puissance de deux réacteurs nucléaires. Dès 2030, les gaz renouvelables peuvent représenter 20 % de la consommation de gaz ; en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz verts.

Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez nos experts le 7 juin de 8h à 12h sur le marché de Limoux (14 place de la République).