Castelsarrasin - Jérôme Monamy : « les mobilités sont une question d'aménagement du territoire »

Les communistes ont tenu samedi à la salle de la Médiathèque de Castelsarrasin une conférence sur le thème des transports. Le conseiller régional Toulousain Jérôme Monamy est venu animer l’après-midi, détaillant l’action du conseil régional en matière de transports ferroviaires, mais également les positions du parti communiste, ou encore le lien avec les politiques européennes.

« En Occitanie, nous avons fait un choix politique de développer massivement le ferroviaire, notamment avec une convention régionale TER très offensive. Nous avons vendu plus de 13 millions de billets depuis le lancement des weekends à 1 euros, la preuve que lorsqu’on le leur facilite, les gens choisissent le train », a expliqué l’élu de Haute-Garonne qui est également agent SNCF à la gare Matabiau, rappelant au passage que les élus régionaux du RN ont toujours voté contre les politiques régionales de développement ferroviaire.

« Pour le parti communiste, les questions de mobilités ce sont d’abord des questions d’aménagement du territoire dont le ferroviaire doit constituer l’ossature centrale. Nous avons toujours soutenu le développement de la LGV, comme sur la ligne Bordeaux – Toulouse car nous savons pertinemment que c’est le meilleur moyen de pouvoir développer les trains du quotidien par la suite. Actuellement la ligne Toulouse – Agen est totalement saturée, il n’est plus possible de mettre plus de train, l’arrivée de la LGV va ouvrir des opportunités considérables pour le Tarn et Garonne », a expliqué Jérôme Monamy.

A une semaine des élections européennes, la discussion a évidemment porté aussi largement sur l’Europe. « Depuis Maastricht et les fameux Packs Ferroviaires Européens, l’ouverture à la concurrence a été imposée aux pays membres avec des conséquences dramatiques, notamment dans un pays comme le nôtre où le réseau ferré était très développé. Il y a 25 ans, il était possible d’envoyer un wagon de fret jusqu’en Roumanie, aujourd’hui ça n’est plus possible car tous les transporteurs ferroviaires sont en concurrence », a-t-il détaillé pour souligner la situation incohérente qu’ont créé les politiques européennes. Une raison majeure pour ce cheminot convaincu, qu’en matière de transports ferroviaires, nos concitoyens auront tout intérêt à voter pour la liste de la Gauche Unie avec Léon Deffontaine le 9 juin prochain.