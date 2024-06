Pour découvrir et adopter un sport créé en Chine en 1990 et nouveau en France dénommé raquettes chinoises, affilié à la fédération française des arts énergétiques martiaux chinois (FFAEMC) venez nombreux au gymnase ASPTT 47 rue de Soupetard à Toulouse le 9 juin 2024 à partir de 10h et jusqu'à 16h.

Ci-joint l'affiche de la manifestation. Nous vous attendons avec impatience et bienveillance.