Bédarieux - Le festival Les Trinacriales (Bella Italia)  se déroulera à Bédarieux  et sur le territoire Grand Orb 

Le festival Les Trinacriales (Bella Italia) se déroulera à Bédarieux et sur le territoire Grand Orb (Hérault).



Il aura lieu du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin 2024 . Cette manifestation a pour but de valoriser la culture italienne à travers le cinéma , le livre , la musique, la gastronomie ect……



Notre action est soutenue par la mairie de Bédarieux, la communauté de communes Grand Orb, le département , les Ehpad, les écoles de Bedarieux , l’association des commerçants et de nombreuses autres associations. Près de 20 bénévoles seront mobilisés. . Je vous remercie de relayer l’information . Nous sommes disponibles pour une émission présentant notre événement .



Je vous joins ci après le programme de nos festivités.