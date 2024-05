Figeac - Pour ses 10 ans, Alter'Incub Occitanie Pyrénées célébrait l'entrepreneuriat engagé en Lot/Aveyron

Depuis 10 ans, plus de 450 projets ont candidaté, et 222 ont pu bénéficier de l’accompagnement de l’incubateur d’innovation sociale piloté par l’Union régionale des Scop et Scic d’Occitanie, ayant con-duit à la création de 109 entreprises nouvelles, dont 75 sont aujourd’hui toujours en activité témoi-gnant de l'impact durable du dispositif sur le tissu économique régional.



Pour célébrer cet anniversaire, le second rendez-vous territorial de l’année a été donné hier matin, jeudi 30 mai à Figeac, et était coorganisé avec Figeacteurs, pôle territorial de coopération économique Lotois et l’Université rurale Quercy Rouergue, association d’éducation populaire qui accompagne des projets collectif en Aveyron.



L'événement a rassemblé une audience de plus de 30 participants, et a mis en lumière l'importance de la coopération en milieu rural. Les festivités ont débuté par un atelier, permettant à chacun de faire connaissance avec un enquête interactive et ludique spécialement conçue pour l’occasion.



Les discussions se sont poursuivies autour de deux témoignages inspirants d’acteurs sociaux écono-miques emblématiques du territoire.

Bernadette Lample, présidente du Conseil de surveillance et Claude Teulier, membre du directoire représentaient la coopérative d’intérêt collectif La Vinadie, qui a relancé en 2021 la filière viticole sur Figeac. Ils partageaient leur expérience inspirante : "le but était de relancer le développement économique du Grand Figeac et de créer des emplois. Beaucoup de gens du territoire avaient à coeur de voir revivre la vigne, alors avec un groupe de citoyens engagés, des élus, des exploitants on l’a fait. » Ils ont souligné l'importance de la coopération dans la réussite collective. La Vinadie associe dans son capital et sa gouvernance des agriculteurs, des entreprises, des partenaires publics et privés mais aussi des citoyens.



Johann Vacandare, directeur général de Virgocoop a également partagé sa vision : « On souhaitait travailler sur un projet alternatif à la filière textile qui est très polluante et néfaste pour l’humanité. On a pris le contre-pied de cette industrie et on a créé une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objectif premier et de relocaliser la filière de sa production à sa commercialisation ». Virgocoop réunit près de 300 sociétaires autour d’un projet commun. La coopérative réunit les consommateurs et entreprises qui souhaitent transformer le monde textile pour développer la production de fibres écologiques, en priorité le chanvre et la laine, en partenariat avec des agriculteurs français. La transformation de ces fibres en fils est confiée à des partenaires français et européens, pour en fabriquer des étoffes de fils d’origine naturelle dans leur atelier de tissage près de Castres (81).



Cette célébration marque un jalon important dans le parcours d'Alter'Incub Occitanie Pyrénées et sou-ligne son engagement continu en faveur de l'innovation et du développement économique dans les zones rurales.