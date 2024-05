Perpignan - Découvrez les coulisses du dépistage du cancer le 13 juin à Perpignan

Fondé en 1999 à Fréjus, le groupe MEDIPATH est leader en France de l’anatomopathologie, une activité relativement méconnue et pourtant centrale dans le parcours de soins en cancérologie. Afin de permettre une meilleure compréhension de son expertise, l’entreprise médicale donne pour la première fois accès à plusieurs de ses centres de pathologie. Le jeudi 13 juin, le centre de pathologie MEDIPATH Perpignan accueillera le grand public dans le cadre de visites gratuites, accessibles sur inscription préalable. Une occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses du dépistage du cancer et de rencontrer les médecins qui le réalisent avec l’aide d’outils toujours plus innovants, à commencer par l’Intelligence Artificielle.

Ouvert en décembre 2020, le centre de pathologie MEDIPATH Perpignan est installé au 162 Rue Henry Potez, à deux pas du centre hospitalier. D’une surface de 1 000 m2, le bâtiment a nécessité plusieurs mois de travaux et un investissement de près de 2,7 M d’euros pour l’équiper des outils les plus performants. Le centre accueille la 3ème plateforme HPV du groupe MEDIPATH, dédiée au sud-ouest. Elle permet de répondre à la demande croissante pour ce type de tests, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de juillet 2020. En effet, dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, elle le préconise désormais en première intention pour les femmes de 30 à 65 ans, en remplacement de l’examen cytologique.

Le centre MEDIPATH Perpignan compte une quarantaine de salariés (techniciens et secrétariat) et 8 médecins pathologistes, les Docteurs Dorian Becas, Cécile Borrelly-Latche, Céline Lambolais, Marion Lirsac, Jean-Philippe Mompart, Alexandre Nataf, Vincent Rouleau et Alicia Tourneret. L’équipe collabore avec les professionnels et les établissements de santé du territoire et traite près de 84 000 dossiers chaque année.

Ouverte à toutes et à tous sur inscription obligatoire, la journée portes ouvertes du jeudi 13 juin s’articulera autour de 3 temps forts, sous le signe de la visite, de la rencontre et de la découverte :

Visites des laboratoires

Biopsies, frottis, pièces chirurgicales : les visiteurs suivront le parcours des prélèvements dans le centre de pathologie, depuis les laboratoires où ils sont pris en charge par les techniciens, jusqu’aux yeux des médecins qui posent le diagnostic.

Rencontres avec les médecins pathologistes

« ‘Comment diagnostiquez-vous le cancer ?’ ‘Quels sont les délais ?’ ‘Quel est le cancer le plus fréquent ?’ Venez échanger avec nos médecins et posez toutes vos questions ! » déclare le Dr Olivier Vire, Président de MEDIPATH.

Découverte de l'Intelligence Artificielle en cancérologie

« Assistez à des démonstrations d’Intelligence Artificielle pour mieux comprendre cette innovation et ses enjeux » indique le Dr Alexandre Nataf. L’Intelligence Artificielle (IA) fait désormais partie intégrante du secteur de la santé et représente la médecine de demain. Les outils d’IA viennent en complémentarité de l’expertise des médecins pathologistes et répondent à un enjeu de santé publique : le diagnostic en cancérologie et la prise en charge de toutes et tous !

Journée Portes Ouvertes MEDIPATH Perpignan

162 Rue Henry Potez

66 000 Perpignan

Jeudi 13 juin 2024, de 14h00 à 17h00

Inscription obligatoire : https://www.jpomedipath.com/