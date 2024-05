Occitanie - Thomas Garcia - Espoir U19 Squash sélectionné pour les championnats du Monde

Le joueur d'Occitanie (GM Squash Lunel Viel 34) vient qui est vice champion de France U19 cette année vient d'être selectionné pour représenter la France aux championnats du Monde Junior individuel et en équipe du 12 au 23 Juillet 2024 à Houston.

Nous avons pu échanger avec Thomas qui vient d'apprendre la nouvelle :

Alors Thomas, tu fais parti de la selection de 4 joueurs qui part à Houston (USA) pour le championnat du monde, comment tu te sens à un mois de la compétition ?

En ce moment je suis plutôt en forme, je m’entraine quotidiennement avec Manu et Victor (1er Français) quand il est en France tout en étant de plus en plus dans la qualité chaque jour. Un stage est prévu à Paris un peu avant le tournoi avec tout les joueurs sélectionnés pour pouvoir être dans les meilleures conditions le jour J.

Le fait d’avoir terminé second au championnat de France u19 récemment m’a permis de gagner en confiance et d’être encore plus motivé pour atteindre mes objectifs à court et à long termes.

Quel est ton objectif pour cette compétition et comment imagines tu la suite pour ta carrière pro ?

Je n’ai pas encore d’objectif précis pour cette compétition, il faut encore que j’approfondisse ça avec Manu rapidement. Je vais à ce tournoi avant tout pour prendre un maximum d’expérience et de plaisir. C’est déjà une grande chance pour moi d’avoir pu être sélectionné et de pouvoir représenter la France pour la première fois en junior. En ce qui concerne mon futur dans le squash, je compte bientôt prendre une licence PSA pour commencer à faire des tournois professionnels. Mon objectif ultime dans le squash est d’atteindre le top 30 mondial.

Ou est ce qu'on peut suivre tes résultats et ton parcours pendant cette compétition du 12 au 23 Juillet 2024 ?

La compétition sera probablement diffusée sur Youtube, nous n'avons pas encore les infos. Mais vous pourrez retrouver mon parcours sur le site de la ligue de Squash Occitanie : https://www.occt-squash.fr

Excellent tournoi à toi et bonne préparation Thomas.