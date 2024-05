France - 31 mai 2024 : journée sans tabac - Accélérer le dépistage du cancer du poumon en France

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le Collectif « Ensemble Nous Poumons » se mobilise pour sensibiliser l’opinion publique sur le dépistage du cancer du poumon par scanner faible dose en France. Selon le rapport de l'Organisation européenne du cancer (1) publié lundi 13 mai dernier, la France est à la traîne en matière de prévention et de dépistage du cancer par rapport à ses voisins européens.

Le tabac est premier facteur de risque du cancer du poumon, et la France connaît une des consommations les plus élevées parmi les pays occidentaux avec 1 adulte sur 4 qui fume quotidiennement (2). Souvent diagnostiqué à un stade tardif, le cancer du poumon est la tumeur maligne la plus meurtrière en France (3) : 52 777 nouveaux cas estimés en 2023, causant chaque année plus de 33 000 décès. Au contraire des cancers colorectaux, du sein et du col de l’utérus, il ne fait, jusqu’à présent, pas l’objet d’un programme de dépistage organisé en France.

Dépistage du cancer du poumon en France : où en est-on ?

Mieux faire face au cancer du poumon, grâce notamment à la mise en place du dépistage organisé, est un des axes de la stratégie décennale de lutte contre le cancer (4). Ce dispositif mis en place dans différents pays (4-6), fait l’objet d’études pilotes en France et fera prochainement l’objet d’un appel à projets (7), encouragé par le Collectif « Ensemble Nous Poumons ».

En France, la Haute Autorité de Santé a préconisé en 2022 l’engagement par l’INCa d’un programme pilote et la mise en place d’études complémentaires préalables à un programme national (8). Par ailleurs, 15 programmes pilotes sont déjà en cours en France. Ils permettront d’apporter des preuves complémentaires au pilote de l’INCa sur la faisabilité d’un dépistage organisé (9). Lancée en 2016 par le Dr Olivier Leleu membre du Collectif « Ensemble Nous Poumons », l’étude DEP KP80 menée dans le département la Somme est la première étude pilote française en vie réelle à l’échelle départementale à avoir confirmé la faisabilité et l’efficacité d’un dépistage du cancer du poumon par scanner faible dose. Cette étude a inclus plus de 1300 participants fumeurs ou anciens fumeurs âgés de 55 à 74 ans (10).

Aujourd’hui, les stratégies thérapeutiques pour les patients atteints de cancer du poumon sont toujours plus personnalisées et les travaux de recherche développent sans cesse de nouvelles avancées. Si ces travaux prometteurs sont combinées à un dépistage organisé et précoce à une large échelle, la perspective en matière de pronostic et de survie des patients sera décuplée.

Le dépistage en Europe

En décembre 2023, le conseil de l’Union Européenne a adopté de nouvelles recommandations et a encouragé la mise en place de stratégies de dépistage après avoir évalué l’efficacité réelle, le rapport coût-efficacité et la faisabilité de l’élargissement des programmes de dépistage organisé au cancer du poumon (11). Des programmes pilotes sont en cours en Italie, en Hongrie, en Slovaquie, en Allemagne et au Royaume-Uni (12). En Allemagne, l’étude HANSE de faisabilité du dépistage du cancer du poumon, a également pour but de dépister les principales pathologies cardiaques et pulmonaires associées (13). Le Royaume-Uni a de son côté été plus loin et a déployé fin 2022 le dépistage ciblé du cancer du poumon à travers le programme Targeted Lung Health Check destiné aux personnes âgées de 55 à 74 ans fumeurs ou anciens fumeurs (14,15). À terme, ces pays rejoindront probablement la Croatie, la Pologne et la République Tchèque où un programme national existe déjà.

Ensemble, mobilisons-nous pour accélérer la mise en place du dépistage en France !

Un message du Collectif « Ensemble Nous Poumons » : Laure Guéroult-Accolas, Jean-Pierre Lassaigne, Dr Nicolas Benoît, Dr David Boulate, Pr Sébastien Couraud, Pr Paul Hofman, Pr Mathieu Lederlin, Dr Olivier Leleu, Dr Caroline Caramella, Dr Hervé Lena.

Créé et soutenu par AstraZeneca, le Collectif « Ensemble Nous Poumons », est constitué d’experts de la prise en charge du cancer du poumon (oncologues, radiothérapeutes, pneumologues, chirurgiens thoraciques, radiologues, pathologistes et associations de patients(16) qui ont pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé sur le cancer du poumon pour favoriser un diagnostic précoce de la maladie. Son ambition : éliminer le cancer du poumon comme cause de décès.

