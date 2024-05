Béziers - Salon de l'Automobile de Béziers 2024 : venez tester le FEST E-BOX M, un VUL 100% électrique

Le FEST E-BOX M à tester au Salon de l'Automobile de Béziers 2024

RDV sur le stand du groupe Trucks Services

Parc des Expositions de Béziers

du 1er au 3 juin 2024

de 10h00 à 18h00

Alors que le salon de l'auto, écomobilité et utilitaires ouvre ses portes à Béziers du samedi 1er juin au lundi 3 juin, au parc des expositions, FEST, un constructeur asiatique de véhicules utilitaires légers électriques, sera au rendez-vous.

Fondée en 2019, FEST est un constructeur de véhicules utilitaires légers électriques (E-VUL) spécialisé dans le transport urbain. Pour favoriser la transition zéro émission des professionnels et avoir un véritable impact environnemental, FEST mise sur des utilitaires électriques simples, accessibles et efficaces avant d’apporter des solutions innovantes et intégrées optimisant la logistique urbaine des entreprises.

Depuis son arrivée en France à l'automne 2023, FEST mise sur un développement rapide du réseau. Actuellement, Fest dispose déjà d'une implantation commerciale comptant 33 concessionnaires et ce chiffre devrait atteindre 80 points de vente avant la fin de 2024.

Alors que l'accession à un véhicule utilitaire en location peut rapidement devenir un défi pour les jeunes entreprises ne possédant pas une longue suite de bilans financiers, FEST a décidé de proposer la location accessible à tous, sans engagement et sans condition d’acceptation.