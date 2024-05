Montpellier - Découvrez les coulisses du dépistage du cancer le 12 juin à Montpellier

Fondé en 1999 à Fréjus, le groupe MEDIPATH est leader en France de l’anatomopathologie, une activité relativement méconnue et pourtant centrale dans le parcours de soins en cancérologie. Afin de permettre une meilleure compréhension de son expertise, l’entreprise médicale donne pour la première fois accès à plusieurs de ses centres de pathologie. Le mercredi 12 juin, le centre de pathologie MEDIPATH Montpellier accueillera le grand public dans le cadre de visites gratuites, accessibles sur inscription préalable. Une occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses du dépistage du cancer et de rencontrer les médecins qui le réalisent avec l’aide d’outils toujours plus innovants, à commencer par l’Intelligence Artificielle.

Inauguré en octobre 2019, le centre de pathologie MEDIPATH Montpellier est installé sur la commune de Castelnau-le-Lez, au sein du parc Eurêka. D’une surface de 1 100 m2 répartis sur 3 niveaux, le bâtiment a nécessité 18 mois de travaux et un investissement de près de 3 M d’euros pour l’équiper des outils les plus performants. 500 000 euros ont été consacrés à l’installation de la plateforme de pathologie moléculaire du groupe MEDIPATH (située à Aix-en-Provence précédemment), une technique qui permet de déterminer la ‘carte d’identité ‘ de la tumeur.

Le centre MEDIPATH Montpellier compte 74 salariés (techniciens, ingénieurs en pathologie moléculaire et secrétariat) et 9 médecins pathologistes, les Docteurs Aurélie Adriansen (spécialisée en pathologie moléculaire), Cindy Bernard-Decot, Elise Damman, Luc Durand, Catherine Gaspard, Assia Hafidi, Magali Philip, Anne-Sophie Ramay et Claire Tingaud. L’équipe collabore avec les professionnels et les établissements de santé du territoire et traite 106 000 dossiers chaque année.

Ouverte à toutes et à tous sur inscription obligatoire, la journée portes ouvertes du mercredi 12 juin s’articulera autour de 3 temps forts, sous le signe de la visite, de la rencontre et de la découverte :

Visites des laboratoires

Biopsies, frottis, pièces chirurgicales : les visiteurs suivront le parcours des prélèvements dans le centre de pathologie, depuis les laboratoires où ils sont pris en charge par les techniciens, jusqu’aux yeux des médecins qui posent le diagnostic.

Rencontres avec les médecins pathologistes

« ‘Comment diagnostiquez-vous le cancer ?’ ‘Quels sont les délais ?’ ‘Quel est le cancer le plus fréquent ?’ Venez échanger avec nos médecins et posez toutes vos questions ! » déclare le Dr Olivier Vire, Président de MEDIPATH.

Découverte de l'Intelligence Artificielle en cancérologie

« Assistez à des démonstrations d’Intelligence Artificielle pour mieux comprendre cette innovation et ses enjeux » indique le Dr Aurélie Adriansen. L’Intelligence Artificielle (IA) fait désormais partie intégrante du secteur de la santé et représente la médecine de demain. Les outils d’IA viennent en complémentarité de l’expertise des médecins pathologistes et répondent à un enjeu de santé publique : le diagnostic en cancérologie et la prise en charge de toutes et tous !

Journée Portes Ouvertes MEDIPATH Montpellier

80 Rue Pythagore (suite de la Rue Didier Daurat)

34175 Castelnau-Le-Lez

Mercredi 12 juin 2024, de 14h00 à 17h00

Inscription obligatoire : https://www.jpomedipath.com/