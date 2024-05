Argeles-sur-Mer - Bacchus Festival - Vins du Roussillon

Du 6 au 9 juin, Bacchus Festival revient sur le devant de la scène pour sa 3ème édition et s’installe au coeur du parc de Valmy à Argelès-sur-Mer. Organisé par la Frontera Productions en partenariat avec le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, cet événement unique en France se distingue par son concept novateur : fusionner trois univers inédits, celui de la musique, du vin et de la gastronomie. Ce festival 100% épicurien s’attache à valoriser des produits locaux issus de circuits courts.

Au programme :

Chaque soir à partir de 18h, ce sont près de 5 000 festivaliers qui viendront assister aux 3 concerts autour d’une programmation ambitieuse d’artistes de renom de la scène musicale française et anglo-saxonne : Charlotte Cardin, Louise Attaque, Julien Granel, Gambeat & Kayalik, Manu Chao, Olivia Ruiz, Etienne Daho, Pierre de Maere et Hervé.

Pour mettre à l’honneur les Vins du Roussillon, un village leur est dédié au coeur du Parc de Valmy face à la scène entre vigne et mer. Cette année encore, 21 acteurs du vin (caves coopératives, caves particulières et négociants) proposeront des dégustations pour valoriser la pluralité et la richesse des vins secs et des Vins Doux Naturels du Roussillon (AOP et IGP).

Et parce que les Vins Doux Naturels se prêtent à la tendance des cocktails, un stand dédié proposera trois cocktails : deux à base de l’AOP Muscat de Rivesaltes (Muscat Lemon et Muscat Ginger) et un à base de l’AOP Rivesaltes Ambré (Riv’tonic).