Hérault - Événement surprise à la Table Castigno le Jeudi 27 Juin à 19h

Un Rendez-vous Inattendu le Jeudi 27 Juin à 19h

Le jeudi 27 juin à 19h, vivez une nouvelle édition de l’événement surprise à La Table de Castigno, où chaque détail, du lieu à la cuisine, du thème aux invités, reste soigneusement gardé secret jusqu'au jour J. Ce concept innovant, organisé par le Village Castigno, révolutionne l'expérience gastronomique en offrant une aventure culinaire unique et mémorable.

La Table de Castigno : Une Gastronomie Éphémère

À La Table de Castigno, les chefs Stéphan Paroche et Justine Viano sont les maîtres d'une cuisine de l’instant, inspirée par le monde végétal et leurs nombreux voyages. Leur approche est profondément ancrée dans le respect de la nature, grâce au potager du Village Castigno et à la proximité des fournisseurs locaux. Leur partition culinaire, à quatre mains "vertes et responsables", vous promet une expérience gustative exceptionnelle.

Pour 2024, trois dates sont à retenir pour ces événements surprises : le 28 avril, le 27 juin, et le 30 août.

Un Cadre Enchanteur : Le Village Castigno

Niché dans le Parc Naturel du Haut Languedoc, le Village Castigno est un véritable havre de paix dédié au partage et au bonheur. Ce village enchanteur conjugue engagement environnemental et richesse patrimoniale de la région avec une passion pour l’instant présent comme art de vivre. Castigno est l'endroit idéal pour une retraite gourmande et paisible.

Le site a été réinventé en un hôtel de charme, offrant 24 grandes chambres et suites raffinées, dispersées dans plusieurs maisons du village. Une table gastronomique étoilée, un bistro grill, et un restaurant asiatique ajoutent à l'attrait culinaire de ce lieu unique.

Une Cave à Vin Unique

Le domaine viticole, Château Castigno, jouxte le village et abrite une cave extraordinaire, en forme de bouteille couchée, recouverte d’écorces de liège. Ce design audacieux et respectueux de la nature s'intègre parfaitement dans le paysage vallonné du Parc Naturel du Haut Languedoc.

Un Séjour Unique au Village Castigno Wine Hotel & Resort

Séjourner au Village Castigno Wine Hotel & Resort est une expérience qui se distingue par sa singularité. Les visiteurs peuvent profiter de l'ambiance chaleureuse et cosmopolite du village, où chaque service est déployé dans des maisons distinctes, créant ainsi un véritable sentiment de communauté.

Les ruelles pavées du village invitent à la promenade, sans voiture, en croisant les habitants, les chefs revenant du marché, et les artisans locaux. Les maisons colorées en rouge pourpre, mauve ou rose vif, reflètent l’amour des propriétaires pour ces teintes puissantes, évoquant le sang de la vigne.

Une Décoration Authentique et Éthique

Les 24 chambres de Castigno se caractérisent par un confort et une élégance singulière, avec des lits king size et de vastes douches italiennes. Tine, l'architecte d'intérieur, a privilégié le bois brut, le recyclage, l'upcycling et le mobilier chiné d’inspiration ethnique pour une décoration authentique et respectueuse de l’environnement.

Une Destination Polyvalente

Que ce soit pour une nuit, un week-end, ou une semaine, Castigno offre des options de séjour flexibles, allant de l'hôtel aux maisons de vacances à louer. Le village peut également être entièrement privatisé pour des événements spéciaux, comme des mariages, avec son église incluse.

Une Cuisine Inspirée et Innovante

Les chefs Justine Viano et Stéphan Paroche, avec la Provence et le sud dans leur ADN, apportent une cuisine inspirée et innovante à Castigno. En 2019, ils ont décroché leur première étoile au Guide Michelin au Hameau des Baux avant de voyager au Vietnam pour une aventure culinaire. Aujourd'hui, ils proposent trois tables : un restaurant gastronomique, un bistro et un restaurant thaï.

Leur cuisine se distingue par l’utilisation de produits bio et locaux, le travail sur la fermentation, et les accords mets et boissons sans alcool. Les propositions culinaires, servies dans des assiettes fabriquées à la main par l'artiste Eva Claessens, sont audacieuses et pionnières, reflétant leur engagement envers une gastronomie responsable et créative.

Pour plus d'informations sur les événements et réservations, contactez le Village Castigno et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable.