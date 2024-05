Occitanie - Les Vins du Sud-Ouest, partenaires du projet européen Ecospherewines

• Présenté le 13 mars dernier à La Corogne (Espagne), ce projet européen vise à renforcer la valeur écologique des vignobles du sud-ouest de l’Europe afin de favoriser leurs capacités d’adaptation au changement climatique.

• Coordonné par la Fondation Juana de Vega dédiée à la recherche agronomique, il est doté d’un budget de 1,6 million d’euros financé à 75 % par le programme européen Interreg Sudoe visant à favoriser la coopération transnationale dans le sud-ouest de l’Europe.

• Il réunit 13 partenaires institutionnels, scientifiques ou professionnels issus de trois pays : la France, l’Espagne et le Portugal. L’Institut français de la vigne et du vin (IFV) et l’Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO) sont les deux partenaires français.

Le projet Ecospherewines prévoit la création de deux sites pilotes, l’un dans la région transfrontalière du bassin du Douro entre l’Espagne et le Portugal, l’autre dans le vignoble de Gaillac (81) dans le sud-ouest de la France. Ces unités permettront de mesurer le bénéfice de la présence d’infrastructures agro-écologiques interconnectées (ex. haies, bosquets zones humides) dans le renforcement des capacités d’un vignoble à s’adapter au changement climatique.

Les partenaires du projet entendent ainsi faciliter la mise en oeuvre de stratégies d’adaptation à l’échelle des vignobles en caractérisant et en évaluant la plus-value générée par l’implantation d’infrastructures agro-écologiques interconnectées entre elles. À terme, le projet Ecospherewines contribuera donc au transfert de solutions entre les vignobles visant à en augmenter les capacités naturelles de résilience.

Pour les Vins du Sud-Ouest, le projet Ecospherewines s’inscrit dans une stratégie climat structurée, qui intègre également le projet SO’ADAPT visant à modéliser les conséquences du changement climatique dans chaque vignoble du Sud-Ouest ainsi que le déploiement de l’outil Wine Pilot, permettant de mettre en oeuvre une stratégie de décarbonation à tous les étages du vignoble.

UN PROJET SOUTENU PAR L’UNION EUROPÉENNE : premier financeur du projet, Interreg Sudoe est un programme de l’Union européenne visant à favoriser la coopération entre les pays du sud-ouest de l’Europe, notamment sur les problématiques environnementales. « Des initiatives telles qu’Ecospherewines aident en effet à relever des défis transnationaux et à chercher des réponses communes dans lesquelles la collaboration est essentielle », souligne Gloria Lázaro, cheffe de projet du secrétariat conjoint d’Interreg Sudoe.

« Les infrastructures agro-écologiques renforcent naturellement les capacités de résistance et d’adaptation d’un vignoble aux aléas climatiques. Elles réduisent leur impact, par exemple en atténuant les pics de température ou les risques de stress hydrique, ou en favorisant sa capacité à surmonter un épisode climatique. Les Vins du Sud-Ouest étaient présents au lancement à La Corogne du projet Ecospherewines car nous sommes convaincus que les infrastructures agro-écologiques constituent un levier pour préparer nos vignobles aux conditions climatiques du futur. » Joël Boueilh et Christophe Bou, co-présidents de l’IVSO