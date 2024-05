BASSIN DE THAU - Protection de l'environnement : Une mission de six mois à Sète et dans les 13 autres communes qui bordent la lagune de Thau.

Protection de l’environnement : la Ville de Sète et Sète agglopôle Méditerranée renouvellent leur partenariat avec Wings of the Ocean

Ce 29 mai, la Ville de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée, représentées par François Commeinhes, Maire et Président et Laurence Magne, vice-présidente déléguée à la collecte et à la valorisation des déchets, ont renouvelé leur convention de partenariat avec l’association Wings of the Ocean, représentée par Sarah Chouraqui sa directrice générale.

L’association est de retour sur le bassin de Thau pour une mission de six mois à Sète et dans les 13 autres communes qui bordent la lagune de Thau.



Elle prévoit d’effectuer 80 ramassages citoyens ainsi que des opérations de sensibilisation.

La Ville et l’Agglopôle soutiennent le projet de cette association depuis trois années consécutives. Durant ces six mois de mission, la Ville de Sète met à disposition 6 chambres de la villa Salis pour héberger l’équipe de bénévoles et Sète agglopôle Méditerranée accueille leur centre de tri et facilite leur accès à la déchetterie.

L’an dernier, entre mai et novembre 2023, plus de 8 tonnes de déchets ont été récupérées par les 45 bénévoles ayant pris part à la mission et plus de 3000 personnes ont été sensibilisées. Chaque déchet a fait l’objet d’un tri séparé. Métal, textile, papier, carton, polystyrène, bois, verre, caoutchouc… ont été comptabilisés séparément et certains valorisés grâce à des partenariats avec des industriels.

Sur Sète, un protocole spécifique a été mis en place pour les mégots. 15 ramassages dédiés ont été réalisés et l’association a distribué de nombreux cendriers de poche fournis par la Ville dans le cadre de son partenariat avec l’éco-organisme ALCOME.

Cette mission se poursuivra donc cette année avec un accent supplémentaire sur les plastiques et toujours un travail de caractérisation très poussé qui permet une analyse fine des problématiques rencontrées sur chaque site. Le projet de Wings of the Ocean s’inscrit en complément de l’action des autres associations présentes sur le territoire. Une trentaine d’entre elles œuvrent à l’année pour nettoyer la nature et sensibiliser le public. Ces interventions sont précieuses et complètent l’action menée par les collectivités. Depuis juillet 2021, la brigade bleue créée par Sète agglopôle Méditerranée dotée de moyens nautiques leur apporte son soutien. En 2023, 11,5 tonnes de déchets ont été collectés lors d’opérations citoyennes sans compter les 12, 2 tonnes de déchets ramassés en direct par la brigade.