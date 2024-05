Perpignan - Crédit Agricole Sud Méditerranée défend les couleurs de la région par le sport

Dans cette année 2024 particulièrement sportive, les collaborateurs du Crédit Agricole Sud Méditerranée ont embrassé avec ferveur l'esprit compétitif et convivial en participant à la rencontre sportive annuelle des employés du Groupe Crédit Agricole et de ses filiales. Cette manifestation baptisée JOCA (Jeux Omnisport du Crédit Agricole), symbolise l'engagement et la passion des collaborateurs pour représenter et défendre les couleurs de la région Sud Méditerranée.

L'objectif : renforcer la cohésion d'équipe, promouvoir l'interconnexion avec les autres entités du Groupe, et surtout, de représenter avec fierté la Caisse Régionale Sud Méditerranée à ces compétitions sportives.

Grâce à la plateforme collaborative Teamstarter, les collaborateurs ont eu l'opportunité de soumettre cette idée et ont ainsi obtenu un financement significatif de 15 000€. Cette réussite incarne leur devise : "Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !"

Chaque année, l'Association Nationale Sportive du Crédit Agricole (ANSCAM) organise les Finales Nationales dans 4 ou 5 sites, rassemblant près de 1300 employés pour des compétitions variées dans 23 disciplines sportives.