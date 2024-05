CASTELNAU LE LEZ - 3ème édition de Cultive ta data (et ton IA) le 31 mai 2024

Cultive ta data (et ton IA) revient pour la 3ème édition le 31 mai 2024 au Domaine de Verchant à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Organisé par Datasulting et ses partenaires, cet événement s’adresse aux décideurs de PME et ETI d’Occitanie pour les aider à booster leur performance en valorisant leurs données (voir la vidéo de présentation). 250 personnes sont attendues lors de cette journée en compagnie d’experts de la data et de l'IA (notamment Yann Ferguson, Docteur en sociologie à l'Inria et Directeur scientifique du LaborIA). Les inscriptions sont ouvertes sur Cultivetadata.com. Plus de 160 inscrits dont Appart’city, Baresto, Bouygues construction, CHU de Montpellier, Inovie, TaM, DigitRE, INSERM, Urbasolar.

Programme de Cultive ta data (et ton IA)

Les ateliers, conférences et tables-rondes seront présentés par niveau (débutant, intermédiaire, avancé) :

Découvrir comment l’analyse de données crée de la valeur pour son entreprise, explorer les nouvelles technologies émergentes comme l’IA, connaître les bonnes pratiques d’autres entreprises ou échanger avec des professionnels du secteur, sont autant de bonnes raisons de participer à cette journée. Après un accueil dès 08h30, une plénière d'ouverture à 09h en compagnie des institutionnels de la Région Occitanie, une première table-ronde démarrera à 11h : Passez de l'ombre à la lumière grâce aux retours d'expérience d'entreprises qui ont connu des écueils en s'aventurant sur le chemin de la data... mais qui ont rebondi et ont réussi à avancer ! "C'est parce que l'on échoue que l'on réussit." Avec les témoignages de : François Teyssonnières, DSI d'Appart'city, Denis Roux, DSI d'Inovie et Paul Michel, DAF externalisé de Proudreed.

Parmi les ateliers, conférences et démonstrations on peut citer les thématiques suivantes :

Comment générer des leads (prospects qualifiés) avec l'IA dans un contexte B2B ?

Comment l'IA Gen (intelligence artificielle générative) va accélérer votre productivité dans les projets data ?

Booster ses ventes avec la data : CRM (gestion de la relation client), Enrichissement & Dashboarding

GenIA : défis et approche pour industrialiser la démarche

Comment embarquer votre entreprise dans l'aventure data & IA en 2024 ?

Jalil Benhabdillah, Vice-Président en charge de l’Economie, l’Emploi, l’Innovation et la Réindustrialisation de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et PDG de SDTech, interviendra pour un petit mot de fin.

La keynote de clôture à 17h “Quand l'IA se met au travail” sera animée par Yann Ferguson, Docteur en sociologie à l'Inria et Directeur scientifique du LaborIA, un centre de ressources et d’expérimentations sur l’IA dans le milieu professionnel créé par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités et l'Inria.

Inscription et programme complet sur :

https://www.cultivetadata.com/programme