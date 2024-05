Lozère - DONNE-MOI LA MAIN (HAPPY MANIF) - David Rolland Chorégraphies

Un voyage dansé où petits et grands deviennent les héros d'une cour de récréation réinventée !

“Donne-moi la main (Happy manif)” vous invite à une aventure unique où chacun devient acteur.

Équipé d'un casque audio, laissez-vous guider par une bande son immersive et plongez dans un parcours dansé inédit. Ensemble, enfants et adultes, suivez les danseurs dans une exploration dynamique et ludique des relations au sein de la cour d'école.

Ce spectacle participatif interroge les dynamiques de groupe, les stéréotypes et les émotions vécues par les enfants pendant la récréation. Pourquoi certains occupent-ils le centre tandis que d'autres restent en périphérie ? Comment se forment les groupes et quelles relations s'instaurent entre filles et garçons ? Autant de questions auxquelles David Rolland et Elise Lerat répondent à travers la danse.

Dans ce spectacle, les enfants sont invités à incarner des personnages variés - artiste, paysagiste, voire super héros - pour réinventer et rêver leur cour d'école idéale, tout en déjouant les mécanismes de pouvoir. Et pour couronner le tout, peut-être aurons-nous le plaisir de chanter ensemble la célèbre chanson "L'école est finie" de Sheila !

Ne manquez pas cette occasion unique de partager un moment magique et éducatif avec vos enfants, une invitation à danser, réfléchir et s'amuser ensemble, mettez votre casque et venez danser !

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées à Villefort avec le foyer rural de Pourcharesses-Villefort, le foyer rural de la Borne et l’EPCI Mont-Lozère, à Banassac-Canilhac avec l’association Familles actives, le foyer rural de St-Germain-du-Teil et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn