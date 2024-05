BASSIN DE THAU - 3ème édition de la Fête de la Garrigue le 1 er Juin 2024 À Montbazin

3ème édition de la Fête de la Garrigue le 1 er Juin 2024 À Montbazin

MONTBAZIN, ENTRE NATURE ET CULTURE

Le samedi 1er juin, la Fête de La Garrigue revient pour sa troisième édition ! Le village de Montbazin organise et accueille cet événement qui fait rimer « nature, art et musique » autour de l'univers des garrigues. Une aventure musicale, sensorielle et

chargée de découvertes autour du patrimoine méditerranéen.

Randonnées guidées, conférence, exposition, concerts, ateliers, animations, … Le temps d'une journée, La commune de Montbazin vous invite à venir découvrir où re-découvrir la biodiversité des garrigues et à plonger dans l'histoire de ces milieux naturels. De 9h00 à

minuit, venez-vous immerger dans le monde fabuleux des garrigues !

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

Le Jardin méditerranéen, situé au pied de la chapelle du XIlle siècle, sera Le site central de la manifestation. Vous pourrez participer à de nombreux stands et ateliers pour découvrir l'environnement et Les paysages méditerranéens. Le réseau CPIE Bassin de Thau,

le Festival de Thau, Le Conservatoire d'espaces naturels, le Syndicat mixte du bassin de Thau, Les associations montbazinoises, les producteurs locaux... Tous seront au rendez-vous pour vous faire vivre une magnifique journée.

Depuis le Jardin méditerranéen, renommé pour l'occasion « Village des garrigues », vous aurez accès à de nombreuses activités : randonnées à la découverte de la garrigue montbazinoise, relâché d'oiseaux, animations immersives, exposition, conférence, jeux et spectacle pour enfant, … Le site sera animé par la radio associative l'Eko des garrigues. Une journée de fête ponctuée par une soirée musicale.

CONCERTS ET DJ SOUS LES ETOILES

À 21h00, la fête accueillera Balaphonik Sound System, multi-instrumentiste à l'univers imprégné d'influences dub, reggae, électro, hip-hop, aux sonorités à la fois contemporaines, traditionnelles et souvent ethniques. La seconde partie de La soirée (22h30) fera place à Dj Click, pionnier de la scène Global Bass, référence internationale en matière de métissage musical, avec son concept de Dj set alimenté 100% à l'énergie solaire : Le Solar Mix.

UN EVENEMENT QUI RASSEMBLE

Cette journée organisée par La Mairie de Montbazin est totalement gratuite. Élaborée en collaboration avec Le réseau CPIE Bassin de Thau, le Festival de Thau et Sète agglopôle méditerranée. Elle a aussi vu Le jour grâce à de nombreux partenaires : l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie, le Département de l'Hérault, Le Syndicat mixte du Bassin de Thau et Le Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie. La buvette et La restauration sur place seront assurées par Les producteurs locaux des Paniers de Thau.

CONSULTEZ LE PROGRAMME : WWW. BIT.LY/PROGFDLG2024