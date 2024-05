Gard - La commune de Cendras renouvelle sa confiance à GRDF

Sylvain ANDRÉ, Maire de Cendras, et Yvan LE LABOURIER, Directeur territorial GRDF dans le Gard, ont renouvelé le 28 mai, le contrat de concession qui lie le distributeur de gaz et la commune pour une durée de 30 ans.

Un partenariat de longue date renouvelé

Ce choix conforte la relation durable entre la commune et GRDF, son concessionnaire, et démontre la place du gaz dans le mix énergétique sur le long terme.

En déléguant à GRDF, la construction, l’exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz, la commune permet à ses habitants de bénéficier d’un accès à une énergie compétitive et de plus en plus respectueuse de l’environnement tout en garantissant un haut niveau de sécurité des biens et des personnes.

GRDF s’engage ainsi à exploiter les 2973 mètres de réseau de la commune dans des conditions optimales et permet à ses 221 clients de bénéficier des avantages du gaz.

« Ce partenariat avec la commune traduit notre volonté de mettre à sa disposition l’expertise et le savoir-faire technique de nos équipes tout en le conjuguant avec les enjeux de transition écologique du territoire. En effet, dès 2030, les gaz renouvelables pourraient représenter 20 % de la consommation de gaz et en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz verts. » souligne Yvan Le Labourier.

Le gaz, une énergie qui se verdit

Le gaz est en effet une énergie de plus en plus respectueuse de l’environnement qui répond aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et de mobilité décarbonée. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique des collectivités et à l’indépendance énergétique. La production de gaz vert atteint déjà en France la puissance de deux réacteurs nucléaires.