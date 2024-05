Pyrénées-Orientales - Splendeurs de Chine à Céret ouvre sa billetterie en ligne pour vivre la magie des lanternes

Le Parc à thèmes Splendeurs de Chine annonce l’ouverture de sa billetterie en ligne ce mardi 28 mai 2024 pour vivre la magie des lanternes au Château d’Aubiry

- Les visiteurs peuvent, dès à présent, acheter leur billet d’entrée – visite datée ou non datée – sur www.splendeursdechine.fr pour être certains de pouvoir assister à l’événement le jour de leur choix du 15 novembre 2024 au 16 février 2025.

- Un appel à candidatures est également lancé pour l’exploitation de chalets sur le « Hameau de Noël » et plusieurs points de restauration (180 à 280 places assises).

Céret (Pyrénées-Orientales), le 28 mai 2024

L’événement culturel et grand public Splendeurs de Chine, du 15 novembre 2024 au 16 février 2025 au Château d’Aubiry à Céret, annonce l’ouverture de sa billetterie en ligne ce mardi 28 mai 2024.

Les visiteurs peuvent donc, dès à présent, acheter leur billet – visite datée ou non datée - pour être sûrs de pouvoir assister à l’événement le jour de leur choix sur www.splendeursdechine.fr ou à l’Office de tourisme de Céret-Vallespir.

L’occasion pour les visiteurs de découvrir un univers féérique avec une quarantaine de tableaux lumineux composée de plus de 2 600 lanternes traditionnelles, un art ancestral vieux de plus de 600 ans en Chine, sur le thème des monts et les mers, de la mythologie et des légendes chinoises.

Pourquoi acheter son billet en avance ?

Le parc à thèmes Splendeurs de Chine comptera au total 89 journées d’ouverture au public.

Il est donc conseillé d’acheter un billet pour une visite datée pour être certain de pouvoir assister à l’événement le jour de son choix, notamment lors des événements spéciaux ou jours fériés : Nouvel An chinois, mapping sur le Château d’Aubiry, feux d’artifices ou encore spectacles sur scène et déambulations d’artistes chinois.

Pour cela, les visiteurs peuvent consulter le calendrier des événements mis en ligne sur www.splendeursdechine.fr et découvrir la programmation proposée chaque jour.

« Au vu de l’engouement que représente la première édition de cet événement inédit dans les Pyrénées-Orientales, il est conseillé de réserver sa place les soirs où l’affluence risque d’être de mise pour être certain de pouvoir profiter du spectacle », fait savoir l’équipe d’organisation de Splendeurs de Chine à Céret.

Un appel à candidature pour l’exploitation d’une vingtaine de chalets et plusieurs points de restauration

Splendeurs de Chine lance également un appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation d’une vingtaine de chalets d’exposition sur le « Hameau de Noël ». Des points de vente sont en effet encore à pourvoir dans le domaine de l’artisanat, la gastronomie ou de cadeaux-souvenirs originaux pour les commerçants intéressés.

« Avec au moins 200 000 visiteurs attendus, sur trois mois d’ouverture, et une durée moyenne de visite d’une heure et demie sur le parc, c’est une bonne vitrine pour proposer des produits que les gens n’ont pas toujours l’habitude de voir », fait encore savoir l’équipe d’organisation.

Deux chapiteaux de 300 m2 avec une capacité de 280 places assises sont également ouverts à la location durant les trois mois d’activité au sein du parc afin de proposer un point restauration pour les tours Opérators/groupes et espace VIP.

Deux autres chapiteaux de 200m2 avec une capacité de 180 places assises sont également ouverts à la location durant les trois mois d’activité au sein du parc pour un restaurant chinois au cœur du parc et un restaurant de cuisine occidentale ou Catalane.

Pour tous renseignements concernant les conditions d’accès à cette location vous pouvez nous écrire sur l’adresse mail suivante : chalet@splendeursdechine.fr

Informations pratiques :

Horaires d’ouverture du parc Splendeurs de Chine (pendant et hors vacances scolaires) : 17h – 23h du mardi au dimanche, du 15 novembre 2024 au 16 février 2025

En décembre le Parc sera ouvert 7J7.

Tarifs billets non datés : Enfant – 10 ans : gratuit ; Ado (10-17 ans) : 13 € ;

Adulte : 16 € ; Groupes et CE (20-49 personnes) : 13 € / personne. (+ de 50 personnes) : 12 €

Réduits :RSA /Étudiant/+ de 70 ans demandeurs d’emploi (sur justificatifs) : 14 €

Tarifs billets datés : Enfant – 10 ans : gratuit ; Ado (10-17 ans) et réduit : 11 € ;

Adulte : 14 € ; Groupes et CE (20-49 personnes) : 11 € / personne. (+ de 50 personnes) : 10 €

Réduits :RSA /Étudiant/+ de 70 ans demandeurs d’emploi (sur justificatifs) : 12 €

Tarif spécial habitants du Vallespir, se rapprocher de l’Office du tourisme.

Toute sortie est définitive, l’entrée au parc sera fermée à partir de 22h30.

Comment venir à Splendeurs de Chine ?

Depuis l’Espagne : Autoroute AP-7, puis A9. Première sortie en France Le Boulou (El Volo). À la sortie de l’autoroute, prendre la D900-D115 en direction de Céret.

Les parkings seront indiqués dès le rond-point de Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Depuis Perpignan : Autoroute A9 en direction de Gérone. Sortie 43 Le Boulou (dernière sortie avant l’Espagne).

D900 en venant de Perpignan, puis D115.

Les parkings seront indiqués dès le rond-point de Saint-Jean-Pla-de-Corts et sont gratuits.

40 places PMR, situées près de l’entrée seront réservées.

Toutes les informations à retrouver sur le site www.splendeursdechine.fr et sur les réseaux sociaux

